F1年度车手总冠军维特尔(左)周四当面称赞舒马赫(右)是自己崇拜的英雄和进步的动力，周日的巴西大奖赛舒马赫将迎来F1生涯最後一站赛事。维特尔与七度车手总冠军舒马赫周四同时出席记者会，维特尔会议了巅峰时期的舒马赫在其家人的卡丁车赛道为当时是校园卡丁车手的维特尔颁奖的场景。路透