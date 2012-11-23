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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 23日 星期五 15:22 BJT

维特尔向舒马赫致敬

F1年度车手总冠军维特尔周四当面称赞舒马赫是自己崇拜的英雄和进步的动力，周日的巴西大奖赛舒马赫将迎来F1生涯最後一站赛事。维特尔与七度车手总冠军舒马赫周四同时出席记者会，维特尔回忆起巅峰时期的舒马赫在其家人的卡丁车赛道为当时是校园卡丁车手的维特尔颁奖的场景。路透

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