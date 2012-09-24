版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 9月 24日 星期一 11:50 BJT

F1新加坡站汉密尔顿退赛 维特尔夺冠

F1新加坡站周日开赛，此前状态陷入低谷的红牛车手维特尔成功卫冕该站冠军，从杆位发车的汉密尔顿则因赛车故障退赛。此次夺冠使德国人维特尔在积分榜上超越汉密尔顿位居第二。巴顿、阿隆索分别获得分站赛的亚军和季军，阿隆索领先第二名29分领跑车手积分榜。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐