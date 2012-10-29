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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 29日 星期一 12:00 BJT

F1印度站维特尔夺冠

F1印度站正赛周日打响，杆位出发的维特尔将领先优势保持至最後，实现分站赛四连冠，第五位出发的阿隆索获亚军，韦伯位列第三。此次夺冠是德国人本赛季第五个分站赛冠军，也是其职业生涯中第26个，维特尔目前积240分领先阿隆索13分，本赛季还剩下3站比赛。路透

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