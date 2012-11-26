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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 26日 星期一 15:12 BJT

维特尔成F1最年轻三冠王

德国车手维特尔周日成为F1历史上最年轻的年度车手三冠王得主。这位25岁的红牛车手周日在巴西大奖赛中从第一圈名列倒数第一一路狂追最终名列第六，但这足以保证他以281分成绩连续第三年赢得车手总冠军，法拉利车手阿隆索以278分名列年度车手排行榜次席。路透

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