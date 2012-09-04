比利时站撞车惊魂再爆F1安全隐患

周日F1比利时大奖赛上撞车事故的“始作俑者”、法国车手格罗斯让被处以禁赛一场处罚，然而该事件进一步加重了业内对赛车手人身安全的担忧。比赛当日发车时格罗斯让与汉密尔顿的赛车发生擦碰，前者失控的莲花赛车随後腾空擦过阿隆索所驾驶的法拉利，险些撞上阿隆索头部。