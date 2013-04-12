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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 12日 星期五 14:53 BJT

舒马赫担任梅赛德斯形象大使

梅赛德斯-奔驰周四宣布，已退役的车王迈克尔·舒马赫将担任其品牌形象大使，以推广该品牌对于技术以及道路安全问题的关注。现年43岁的舒马赫昔日在效力贝纳通以及法拉利车队期间曾7次摘得F1年度总冠军。舒马赫复出并在奔驰车队效力了3年之后，于上赛季结束时再次宣布退役。路透

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