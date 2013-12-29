F1车王舒马赫“生命垂危”--经纪人

12月29日在法国阿尔卑斯山区Grenoble一家医院的急救病房外拍到的图片。 REUTERS/Robert Pratta

路透法国里昂12月29日 -迈克尔·舒马赫的经纪人称，这位已退役的七届F1年度车手总冠军在法国阿尔卑斯山区Meribel滑雪胜地的越野滑雪中摔伤，目前“生命垂危”。

44岁的舒马赫被送往Grenoble的医院，接受颅脑及脊椎伤势专家Gerard Saillant教授的治疗。

“他遭遇头部外伤，陷入昏迷，需要立即接受神经外科治疗，”舒马赫的经纪人周日深夜发表声明称。医院主管人员向记者们念了这一声明，声明称“他目前依然生命垂危”。

院方官员拒绝披露更多细节，但表示周一将公布更多信息。

舒马赫去年正式退役，他目前与妻子及两个孩子居住在瑞士。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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