F1车王舒马赫“生命垂危”--经纪人

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透法国里昂12月29日 -迈克尔·舒马赫的经纪人称，这位已退役的七届F1年度车手总冠军在法国阿尔卑斯山区Meribel滑雪胜地的越野滑雪中摔伤，目前“生命垂危”。
44岁的舒马赫被送往Grenoble的医院，接受颅脑及脊椎伤势专家Gerard Saillant教授的治疗。
“他遭遇头部外伤，陷入昏迷，需要立即接受神经外科治疗，”舒马赫的经纪人周日深夜发表声明称。医院主管人员向记者们念了这一声明，声明称“他目前依然生命垂危”。
院方官员拒绝披露更多细节，但表示周一将公布更多信息。
舒马赫去年正式退役，他目前与妻子及两个孩子居住在瑞士。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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