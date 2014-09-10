舒马赫出院 但康复道路“漫长艰辛”

周二发布的声明称，舒马赫已经出院回家继续康复，但这位F1七届年度车手总冠军“未来的道路漫长且充满艰辛”。他的经纪人Sabine Kehm在声明中称：“迈克尔的复健工作将在家进行。考虑到他的伤势严重，他的身体状况在过去数周和数月间已经有所改善。”图为舒马赫受伤前的资料图片。路透