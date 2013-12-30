F1车王舒马赫滑雪摔伤“生命垂危”--经纪人

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透法国里昂12月29日 - 迈克尔·舒马赫的经纪人称，这位已退役的七届F1年度车手总冠军在法国阿尔卑斯山区Meribel滑雪胜地的越野滑雪中摔伤，目前“生命垂危”。
44岁的舒马赫被送往Grenoble的医院，接受颅脑及脊椎伤势专家Gerard Saillant教授的治疗。
“他遭遇头部外伤，陷入昏迷，需要立即接受神经外科治疗，”舒马赫的经纪人周日深夜发表声明称。医院主管人员向记者们念了这一声明，声明称“他目前依然生命垂危”。
院方官员拒绝披露更多细节，但表示周一将公布更多信息。
舒马赫去年正式退役，他目前与妻子及两个孩子居住在瑞士。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。