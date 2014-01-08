舒马赫妻子恳请媒体勿打扰医生和家人

路透柏林1月7日（记者 Erik Kirschbaum） -迈克尔·舒马赫的妻子周二恳请媒体离开舒马赫接受治疗的法国医院，让医生们安心工作。

科拉·舒马赫(CorinnaSchumacher)还恳请媒体不要打扰她的家人。德国媒体周一报道称舒马赫的健康状况稍有改善，不过之前几小时Grenoble医院发布公告称舒马赫的情况稳定，但依然有生命危险。

“请对我们和迈克尔共度难关的行动予以支持，”科拉·舒马赫在声明中称。“你们能减轻医生们和院方的负担，让他们安心工作，对我而言很重要。”

“请相信医生和院方的声明，离开这家医院。也请不要打扰我们的家人。”（完）

编译：王燕焜 发稿： 王凤昌

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