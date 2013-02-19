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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 19日 星期二 13:32 BJT

2012年F1赛事观众减少

F1掌门人伯尼·埃克里斯通表示，数据显示F1赛事2012年观众较上年减少，因中国观众数量大规模缩减。埃克里斯通并称，在大部分发展已成熟市场中，F1观众数量在2012年呈增长态势，但不足以弥补在中国市场上的流失。数据称，2012年中国对F1赛事的转播从2011年的322小时降低至229小时，观看人次从7450万人次降至4889万人次。路透
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