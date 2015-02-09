版本:
中国
国际财经 | 2015年 2月 9日 星期一 11:10 BJT

摩托罗拉解决方案计划出售公司 正寻找买家--彭博

路透2月6日 - 彭博援引熟悉情况的消息人士称，摩托罗拉解决方案(MSI.N)正在寻求将公司出售。

彭博援引一位消息人士报导称，潜在买家或包括私募股权投资公司与雷神(RTN.N)、霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)、General Dynamics(GD.N)等国防承包商。

彭博援引消息人士话称，摩托罗拉解决方案正在同财务顾问机构就寻找买家一事展开合作。

一位消息人士对彭博表示，此次出售进程已经持续数月之久，不过短期内不会达成交易。

摩托罗拉解决方案发言人Kurt Ebenhoch拒绝就传言或臆测置评。(完)

(编译 洪曦; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐