摩托罗拉解决方案计划出售公司 正寻找买家--彭博

亚股受业绩提振连涨三日 FBI局长被开除令美元涨势止步
路透香港5月10日 - 亚洲股市周三连续第三日上涨，投资者聚焦于上市公司的强劲业绩；美元则部分回吐了近期因政治紧张气氛升温而带来的涨幅。
路透2月6日 - 彭博援引熟悉情况的消息人士称，摩托罗拉解决方案(MSI.N)正在寻求将公司出售。
彭博援引一位消息人士报导称，潜在买家或包括私募股权投资公司与雷神(RTN.N)、霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)、General Dynamics(GD.N)等国防承包商。
彭博援引消息人士话称，摩托罗拉解决方案正在同财务顾问机构就寻找买家一事展开合作。
一位消息人士对彭博表示，此次出售进程已经持续数月之久，不过短期内不会达成交易。
摩托罗拉解决方案发言人Kurt Ebenhoch拒绝就传言或臆测置评。(完)
(编译 洪曦; 审校 于春红)
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路透布鲁塞尔5月9日 - 三位知情人士周二说，欧盟反垄断当局将批准芯片制造商博通(Broadcom 以55亿美元并购Brocade；此前博通已做出让步，方便客户及对手使用公司和竞争对手的产品。
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。