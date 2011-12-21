摩托罗拉移动被初裁侵犯微软专利

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透华盛顿12月20日电---摩托罗拉移动(MMI.N)和微软(MSFT.O)周二表示,美国国际贸易委员会(ITC)一名法官裁定,摩托罗拉移动的Android手机侵犯了微软一项专利.
这项专利技术使得用户可以通过移动设备来安排会议.不过,这名法官认定,摩托罗拉移动没有侵犯微软所提的其他六项专利.
在2010年10月向美国国际贸易委员会提交的申诉中,微软指控摩托罗拉移动侵犯了Windows Mobile和Windows Phone的九项专利.在诉讼过程中,微软从本案中撤消了两项专利主张,截至12月剩余七项.
这项裁定现在交由委员会进行全体审议,将於春季做出决定.委员会还将考虑微软提出的禁止该款手机进口至美国的申请.
摩托罗拉移动总法律顾问Scott Offer在声明中称,"大部分裁定有利於摩托罗拉移动,我们非常满意."
微软副法律顾问David Howard亦对裁定表示欢迎.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透芝加哥2月8日 - 代表美国谷物和乙醇生产商的三个行业组织本周敦促白宫和美国贸易官员，要优先处理行业针对中国向美国乙醇和干玉米酒糟饲料征收进口关税的指控。
路透伦敦2月8日 - 英国央行副总裁康利夫对削弱全球金融危机之后颁布的银行业规则的举动发出警告。在特朗普赢得美国总统大选后，这些规则受到新的审视。