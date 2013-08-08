测评人士：Moto X非“iPhone杀手”

2013年8月1日，纽约一个产品发布会上展示的不同颜色的Moto X手机。 REUTERS/Lucas Jackson

路透8月7日 - 测评人士称，摩托罗拉“Moto X”凭借可定制机身颜色和材料，在拥挤不堪的手机市场脱颖而出，但这款手机却并非“iPhone杀手”。“Moto X”是摩托罗拉被谷歌(GOOG.O)在2012年收购后推出的首款旗舰手机。

备受期待的“Moto X”是摩托罗拉试图打入由苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)主导的智能手机市场的最新努力。

《华尔街日报》和《纽约时报》周二晚些时候刊登了关于“Moto X”的测评文章。文章对这款手机可以定制机身颜色和材料表示称赞，但指出这款手机的其他功能不会改变游戏规则。

沃尔特·莫斯伯格（Walter Mossberg）在《华尔街日报》的文章中称：“Moto X是一款创新手机，但非革命性产品，但可能指出了更具革命性未来的方向。”

“但我不会称Moto X为改变游戏规则的手机，与2007年发布的第一代iPhone不同，”他写道。

凯瑟琳·伯瑞特（Katherine Boehret）在《华尔街日报》的文章中称，“Moto X在千篇一律的手机海洋中脱颖而出，”并对这款手机的定制选择加以称赞。

大卫·波格（David Pogue）在《纽约时报》的文章中指出，Moto X在驾驶模式下能发现用户正处于运动状态。

“它（Moto X）开始读出新的短信，并将电话转为免提模式，”波格称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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