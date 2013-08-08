测评人士：Moto X并非iPhone杀手

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月7日 - 测评人士称，摩托罗拉“Moto X”凭借可定制机身颜色和材料，在拥挤不堪的手机市场脱颖而出，但这款手机却并非“iPhone杀手”。“Moto X”是摩托罗拉移动被谷歌 在2012年收购后推出的首款旗舰手机。
备受期待的“Moto X”是摩托罗拉试图打入由苹果 和三星电子 主导的智能手机市场的最新努力。
《华尔街日报》和《纽约时报》周二晚些时候刊登了关于“Moto X”的测评文章。文章对这款手机可以定制机身颜色和材料表示称赞，但指出这款手机的其他功能不会改变游戏规则。
沃尔特·莫斯伯格（Walter Mossberg）在《华尔街日报》的文章中称：“Moto X是一款创新手机，但非革命性产品，但可能指出了更具革命性未来的方向。”
“但我不会称Moto X为改变游戏规则的手机，与2007年发布的第一代iPhone不同，”他写道。
凯瑟琳·伯瑞特（Katherine Boehret）在《华尔街日报》的文章中称，“Moto X在千篇一律的手机海洋中脱颖而出，”并对这款手机的定制选择加以称赞。
大卫·波格（David Pogue）在《纽约时报》的文章中指出，Moto X在驾驶模式下能发现用户正处于运动状态。
“它（Moto X）开始读出新的短信，并将电话转为免提模式，”波格称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。