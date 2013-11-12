摩托罗拉将发布低成本手机Moto G

路透11月11日 - 《华尔街日报》援引消息人士的说法称，谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉预计将在周三推出一款相对便宜的手机Moto G。

Moto G的细节在周末曝光，这款手机出现在亚马逊英国网站上，非合约机售价为160英镑(260美元)。报道称，这款手机在美国的售价将更低。

《华尔街日报》报道称， 摩托罗拉周三将在巴西的一个活动上正式推出Moto G。

报道称，与此同时，摩托罗拉周一将MotoX两年合约机在美国的售价从200美元下调至100美元，因该机型的销售疲弱令人失望。

路透在美国正常工作时间之外暂时无法联系到摩托罗拉。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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