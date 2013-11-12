摩托罗拉将发布低成本手机Moto G

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透11月11日 - 《华尔街日报》援引消息人士的说法称，谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉预计将在周三推出一款相对便宜的手机Moto G。
Moto G的细节在周末曝光，这款手机出现在亚马逊英国网站上，非合约机售价为160英镑(260美元)。报道称，这款手机在美国的售价将更低。
《华尔街日报》报道称， 摩托罗拉周三将在巴西的一个活动上正式推出Moto G。
报道称，与此同时，摩托罗拉周一将MotoX两年合约机在美国的售价从200美元下调至100美元，因该机型的销售疲弱令人失望。
路透在美国正常工作时间之外暂时无法联系到摩托罗拉。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透香港3月16日 - 万事达卡周四发表一项研究显示，电子钱包继续主导崭新支付相关的网上社交热话，其次是人工智能。