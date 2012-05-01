摩托罗拉移动首季亏损 智能手机出货同比增逾两成

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
* 首季净营收为30.8亿美元
* 首季净亏8,600万美元
* 智能手机出货按年增加,功能手机出货减少
路透旧金山5月1日电---移动电话制造商摩托罗拉移动(MMI.N)周二公布首季录得8,600万美元的亏损,但表示智能手机出货量按年增加逾20%.
该公司表示,仍预计与互联网搜索公司谷歌(GOOG.O)的合并将在今年上半年完成.
摩托罗拉移动称,截至3月31日的首季净营收小幅增长至30.8亿美元,上年同期为30.3亿美元.
该公司称,首季亏损8,600万美元,合每股0.28美元,上年同期为净亏损8,100万美元,合每股0.27美元.
该公司表示,不包括某些特殊项目,首季每股亏损为0.03美元.
生产机顶盒的家庭业务部门营收按年下降2%,至8.84亿美元.
移动设备业务营收增长3%,至22亿美元.
智能手机出货总量为510万台,上年同期为410万台.功能手机出货量为370万台,上年同期为490万台.
谷歌去年宣布计划以125亿美元收购摩托罗拉移动,以获取摩托罗拉一系列极具价值的专利,并将其Android(安卓)移动软件与摩托罗拉的手机业务结合在一起.
摩托罗拉称将继续与中国监管机构密切合作,以令与谷歌的合并获得批准.
该股周二收报38.82美元,盘後小跌至38.76美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。