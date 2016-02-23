摩托罗拉解决方案第四季获利优于预期 得益于削减费用

路透2月22日 - 无线对讲机以及无线电系统生产商摩托罗拉解决方案(MSI.N)公布，第四季度获利好于预期，得益于成本降低。

该公司称，2015年结构性成本节约超过2亿美元，达到目标。

该公司股价在周一美股盘后交易中涨3.4%至68.99美元。

公司预计，2016年经调整每股盈余为4.45-4.65美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为3.87美元。

公司最大的市场--北美的营收第四季较上年同期下降1%，受美元升值影响，但同期营业成本减少4,500万美元。

由于削减预算，包括警察和消防部门及其他政府机构部门在内的摩托罗拉解决方案主要客户，所提供的营收一直在下滑当中。

截至12月31日的第四季，归于公司的持续经营部门净利为2.77亿美元，每股盈余为1.56美元，上年同期为亏损9.26亿，每股亏损4.02美元。

扣除特殊项目的每股盈余为1.58美元，分析师平均预估为1.42美元。

第四季营收下降7.7%至16.8亿美元，略低于分析师预估的16.9亿。(完)