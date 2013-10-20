《独家新闻》摩托罗拉解决方案打算出售无线局域网业务--消息

路透纽约10月18日 - 据消息人士透露，摩托罗拉解决方案 在寻求出售表现不佳的无线局域网(LAN)业务。该业务面临市场份额不断流失的问题，而市场主要由思科 等竞争对手主导。

随着摩托罗拉将重点放在政府和公共安全等核心业务，退出无线局域网市场的时刻终将到来。

自2011年将手机业务分拆、并入摩托罗拉移动(Motorola Mobility)之后，摩托罗拉解决方案继承了摩托罗拉的其他业务。该公司主要为美国政府和其他企业客户提供通讯服务。摩托罗拉移动后来以125亿美元的价格出售给谷歌 。

无线局域网业务隶属于摩托罗拉解决方案的企业业务部门，在与业内领军企业Aruba Networks 、惠普 、以及较小的竞争对手Ubiquiti Networks 等的竞争中处境艰难。

“该业务市场形势严峻，受到思科和Ubiquiti等公司的上下夹击，”一位消息人士称。该消息人士还透露谈判处于初始阶段。

由于事关机密，消息人士要求匿名。摩托罗拉拒绝置评。

今年第二季无线局域网业务的营收减少5%左右，第一季骤减30%。该业务2012年营收为2.167亿美元，约占整体企业业务营收的8%。

该业务的估值无法确定。

今年稍早，摩托罗拉解决方案的执行长布朗称，无线局域网业务营收下降是由于“执行不力”而不是市场方面的原因，他并称，公司在销售无线局域网产品方面“做得不好”，该产品是公司提供的管理服务产品中的一部分，而不是独立的产品。

“我们在无线局域网业务方面不断流失市场份额，是因为我们执行得不够好。虽然我们还处在从产品到管理服务战略转变的初始阶段，但我们的工作有待改善，”布朗在4月时对分析师表示。(完)