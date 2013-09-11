摩托罗拉"美国制造"手机Moto X周出货10万部

9月10日在摩托罗拉工厂拍到的工人组装 ''MotoX''新手机的场景。 REUTERS/Mike Stone

路透德克萨斯州9月10日（记者 Alexei Oreskovic） - 摩托罗拉位于达拉斯附近的工厂每周Moto X手机出货量为10万部，这款“美国制造”取得温和开局。Moto X是摩托罗拉去年被谷歌(GOOG.O)收购以来推出的最重磅产品。

摩托罗拉期待凭借颜色定制、语音触发软件和“美国制造”背景等缩小与市场领军企业苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的差距，尽管美国人力成本比中国高三倍左右。

摩托罗拉首席执行官Dennis Woodside在接受采访时表示，该工厂的生产能力为每年几千万部手机，但扩产计划要依据需求。该工厂由外包制造商Flextronics(FLEX.O)运营。

Woodside称，目前该工厂每周10万部的产量只是第一阶段。产量不代表销售量。

“工厂产量的增加需要一个计划，我们需要出货目标以满足运营商伙伴，我们目前需要的出货量是10万部，我们就设定在这种水准。”Woodside说道。

他并未提到多少手机是无线运营商出售的标准机型，多少是消费者通过摩托罗拉网站直接定制的。他表示，定制订单“相当多”，摩托罗拉从中有利可图。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。