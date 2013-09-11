摩托罗拉美国手机工厂周出货10万部

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
(本文由路透中文网编译提供)
路透德克萨斯州9月10日 - 摩托罗拉位于达拉斯附近的工厂每周Moto X手机出货量为10万部，这款“美国制造”取得温和开局。Moto X是摩托罗拉去年被谷歌 收购以来推出的最重磅产品。
摩托罗拉期待凭借颜色定制、语音触发软件和“美国制造”背景等缩小与市场领军企业苹果 和三星电子 的差距，尽管美国人力成本比中国高三倍左右。
摩托罗拉首席执行官Dennis Woodside在接受采访时表示，该工厂的生产能力为每年几千万部手机，但扩产计划要依据需求。该工厂由外包制造商Flextronics 运营。
Woodside称，目前该工厂每周10万部的产量只是第一阶段。产量不代表销售量。
“工厂产量的增加需要一个计划，我们需要出货目标以满足运营商伙伴，我们目前需要的出货量是10万部，我们就设定在这种水准。”Woodside说道。
他并未提到多少手机是无线运营商出售的标准机型，多少是消费者通过摩托罗拉网站直接定制的。他表示，定制订单“相当多”，摩托罗拉从中有利可图。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。