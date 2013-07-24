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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 19:52 BJT

美股业绩：摩托罗拉解决方案第二季净利上升，但再次下调全年财测

路透7月24日 - 通信设备生产企业摩托罗拉解决方案 第二次下调全年财测，因其在勉力应对企业销售放缓的困境。

该公司预计全年营收将持平或仅上升1%，低于前次预估的增长3-4%。

第二季持续经营中业务的净利增至2.58亿美元，合每股盈余0.94美元，上年同期分别为1.77亿美元和0.60美元。

营收下降2%至21亿美元。

第二季企业业务的营收下降5%至6.56亿美元。该业务去年为公司带来约三分之一的营收。(完)
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