舒马赫苏醒 转往瑞士医院继续治疗

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透日内瓦/瑞士洛桑6月16日（记者 Stephanie Nebehay/Denis Balbouse） - 官员称，迈克尔·舒马赫从昏迷中苏醒，已于周一转往瑞士一家医院接受进一步治疗。
舒马赫为七届F1年度车手总冠军，去年12在法国阿尔卑斯山滑雪时发生意外，头部严重受伤，此后接受了数次脑部手术。周一早些时候，舒马赫被转往洛桑大学附属医院（CHUV），接受进一步治疗。
“迈克尔已经离开了CHU Grenoble（法国的一家医院），以继续他漫长的康复期。他已经不再处于昏迷状态，”舒马赫发言人Sabine Kehm在声明中称。
CHUV发言人Darcy Christen证实舒马赫已被转至该院，但该发言人以医疗秘密和保护家属隐私为由，拒绝透露舒马赫在哪个科接受治疗。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。