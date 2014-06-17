舒马赫苏醒，转往瑞士医院继续治疗

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦/瑞士洛桑6月16日 - 官员称，迈克尔·舒马赫从昏迷中苏醒，已于周一转往瑞士一家医院接受进一步治疗。
舒马赫为七届F1年度车手总冠军，去年12在法国阿尔卑斯山滑雪时发生意外，头部严重受伤，此后接受了数次脑部手术。周一早些时候，舒马赫被转往洛桑大学附属医院（CHUV），接受进一步治疗。
“迈克尔已经离开了CHU Grenoble（法国的一家医院），以继续他漫长的康复期。他已经不再处于昏迷状态，”舒马赫发言人Sabine Kehm在声明中称。
CHUV发言人Darcy Christen证实舒马赫已被转至该院，但该发言人以医疗秘密和保护家属隐私为由，拒绝透露舒马赫在哪个科接受治疗。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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