舒马赫苏醒，转往瑞士医院继续治疗

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦/瑞士洛桑6月16日 - 官员称，迈克尔·舒马赫从昏迷中苏醒，已于周一转往瑞士一家医院接受进一步治疗。

舒马赫为七届F1年度车手总冠军，去年12在法国阿尔卑斯山滑雪时发生意外，头部严重受伤，此后接受了数次脑部手术。周一早些时候，舒马赫被转往洛桑大学附属医院（CHUV），接受进一步治疗。

“迈克尔已经离开了CHU Grenoble（法国的一家医院），以继续他漫长的康复期。他已经不再处于昏迷状态，”舒马赫发言人Sabine Kehm在声明中称。

CHUV发言人Darcy Christen证实舒马赫已被转至该院，但该发言人以医疗秘密和保护家属隐私为由，拒绝透露舒马赫在哪个科接受治疗。(完)