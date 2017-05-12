台湾证券：证交所与纳斯达克交易所达成签署MOU共识

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
路透台北5月12日 - 台湾证券交易所周五表示，与美国纳斯达克交易所达成签署合作备忘录(MOU)共识，未来将就发展更多交易所买卖基金(ETF)、指数编制及金融科技(Fintech)等相关业务展开更紧密合作。
证交所指出，目前台湾已有四档连结纳斯达克相关指数的ETF，三档追踪那斯达克100指数(原型、正向两倍和反向一倍)及一档追踪那斯达克生技指数的ETF挂牌。签署MOU是希望提高台股国际能见度，吸引美国资金投资台股，进一步带动台股整体成交量。
证交所称，截至今年第一季，外资持股占集中市场的市值比重已达40.5%，未来将持续向国际投资人推销台湾优质企业，吸引资金挹注，加速活络市场动能。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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