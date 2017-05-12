台湾证券：证交所与纳斯达克交易所达成签署MOU共识

证交所指出，目前台湾已有四档连结纳斯达克相关指数的ETF，三档追踪那斯达克100指数(原型、正向两倍和反向一倍)及一档追踪那斯达克生技指数的ETF挂牌。签署MOU是希望提高台股国际能见度，吸引美国资金投资台股，进一步带动台股整体成交量。