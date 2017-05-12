版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 10:34 BJT

台湾证券：证交所与纳斯达克交易所达成签署MOU共识

路透台北5月12日 - 台湾证券交易所周五表示，与美国纳斯达克交易所达成签署合作备忘录(MOU)共识，未来将就发展更多交易所买卖基金(ETF)、指数编制及金融科技(Fintech)等相关业务展开更紧密合作。

证交所指出，目前台湾已有四档连结纳斯达克相关指数的ETF，三档追踪那斯达克100指数(原型、正向两倍和反向一倍)及一档追踪那斯达克生技指数的ETF挂牌。签署MOU是希望提高台股国际能见度，吸引美国资金投资台股，进一步带动台股整体成交量。

证交所称，截至今年第一季，外资持股占集中市场的市值比重已达40.5%，未来将持续向国际投资人推销台湾优质企业，吸引资金挹注，加速活络市场动能。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐