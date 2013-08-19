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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 19日 星期一 10:44 BJT

切尔西胜升班马 迎接穆里尼奥回归

切尔西周日在英超首轮2-0轻松击败升班马赫尔城，为重掌蓝军帅印的穆里尼奥献上一份大礼。巴西中场球员奥斯卡第13分钟接德布劳内的直塞球，为切尔西首开纪录。老将兰帕德尽管第六分钟主罚的点球被对方门将麦克格雷扑出，他在第25分钟以一记直接任意球破网，将比分改写为2-0。穆里尼奥在2004-2007年执教蓝军时在斯坦福桥球场还没有吃到过败仗。路透

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