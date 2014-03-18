贵州茅台年内拟局部拆分 茅台系列酒和习酒独立上市--报载

路透上海3月18日 -据中国证券报周二报导，在近期发布的贵州省国资委监管企业产权制度改革三年行动计划中，国内知名白酒生产商茅台集团动作颇多，旗下上市公司贵州茅台(600519.SS)年内拟进行局部拆分，茅台系列酒及集团旗下习酒公司未来均有意独立上市。

根据该三年行动计划，茅台集团的发展方向是成为产融结合的多元化控股集团，到2017年左右，集团整体销售收入达到千亿元人民币级。茅台集团将对茅台酒、其他酒业、上下游产业等七大业务板块进行梳理，逐步培养形成6-7个子集团。

报导称，茅台集团将以贵州茅台为核心，探索建立股权激励机制或者员工持股，在有利于投资及业务扩张的基础上积极开展股权置换工作，利用本轮产权改革对外扩张，把握投资移动互联网、清洁能源等新兴产业的机会，投资新领域，到2016年底完成股份公司再融资。

同时，股份公司将进行内部拆分，将现有系列酒整体剥离至新公司，新公司保持相对控股，实现系列酒供、产、销完全独立。2014年完成新公司拆分工作，2015年开始引进战略投资者工作，新公司择机并购其他酒类企业或借壳上市。

贵州茅台除生产传统的陈年茅台、普通茅台酒外，还生产酱香系列酒，例如茅台王子酒、茅台迎宾酒等。

对于集团旗下另一知名白酒企业--习酒，茅台集团仍将继续保持对其控股地位，在引入中粮集团作为战略投资者的基础上，择机引入多种战略投资者。茅台集团将通过划转、转让等方式，将保健酒业公司、技术开发公司、葡萄酒公司的酒类业务全面转移至习酒公司。

业务全面整合后，习酒公司将全面控股该板块相关企业，并由习酒公司牵头开展引进战投及实施产权多元化工作。支持习酒公司员工持股或关键岗位管理人员、技术核心人员和业务骨干入股参与改制，到2014年底前争取习酒公司上市。

茅台集团下属物流公司将积极引入中运、中远等国有物流企业，引进顺丰、申通、圆通、中通、韵达等民营物流企业参股物流公司，拓展物流仓储、原料仓储等酒类上下一体化业务，2015年底初步建成产权多元化，管理及技术现代化的西南地区领先的物流公司；2014年将旗下各贸易公司整合至贵州酒业发展公司，积极引入非公经济进入参股。

另外，贵州茅台的自营店体系将在今年整合为一个公司，2015年底前完成合并。茅台酒的销售体系将全面引进阿里巴巴IPO-ALIB.N、腾讯(0700.HK)、京东等O2O(线上线下)渠道的战略投资者，提升线上线下多渠道营销。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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