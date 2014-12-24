贵州茅台今年营收有望正增长 计划推动再融资--报载

路透上海12月24日 - 在中国反腐败风潮冲击下，白酒行业龙头企业--贵州茅台(600519.SS)今年仍有望录得营业收入正增长。据中国证券报周三报导，根据贵州茅台年度经销大会上有关数据初步推算，2014年该公司营业收入有望达315亿元人民币，同比增长2%，基本完成公司年初经营目标。

报导并称，茅台酒明年将采取控量保价的策略，贵州茅台董事长袁仁国提到，2015年茅台酒将做到“三个不变”：不增加销量，稳定在今年的基础上；不增加新经销商，特殊情况需要增加的，必须经各省经销商联谊会同意；不降低出厂价格。

此外，他还撰文指出，茅台还将大力发展混合所有制经济，实现股权结构多元化。贵州茅台计划推动再融资；在其他子公司引进战略投资者，实现茅台集团控股、外来资本参股、员工入股的多元股权模式。

贵州茅台总经理刘自力也表示，公司决定2015年茅台酒市场投放量与2014年市场实际销量保持持平，绝不增量。同时，坚挺茅台酒合理的价格体系，坚持出厂价合同价和公司零售价不动摇，“我们认为999元是茅台酒价值的体现。”

对今年以来的销售状况，袁仁国提到，1-11月，茅台集团白酒产量86,464吨，其中茅台酒产量38,745吨，实现销售收入(含税)343.92亿元，利税265.8亿元，利润总额189.88亿元。预计茅台集团全年白酒总产量可达9.07万吨，确保实现销售收入(含税)405亿元，力争达到407亿元。

他认为，茅台发展新常态主要体现在：增速将由高速转为中速；结构不断优化，消费者需求成为主体，逐步回归大众消费、商务消费、个人消费。未来3-5年内，力推酱香系列酒，包括习酒、保健酒等子公司上市，五年内力争习酒公司实现销售收入100亿元。

刘自力则表示，截至12月20日，茅台酒销量同比增长9.8%，销售收入同比增长5.3%；酱香型系列酒实现销售收入近10亿元，同比下降50%。总体上看，主导产品茅台酒实现了销量与销售收入的同步增长，达到了预期目标。

根据贵州茅台三季报，该公司前三季实现净利润106.93亿元，同比下降3.4%，营收为217.18亿元，同比下降0.99%；每股收益9.36元。

贵州茅台周二收报188.86元，过去一个月涨逾23%。(完)

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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