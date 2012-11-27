中影和上影近日递交IPO申请 均拟在上交所上市

路透上海11月27日电---中国证监会网站刊登A股首次公开发行股票(IPO)申报信息显示,国内两大电影集团--中国电影集团和上海电影集团旗下企业近日已递交IPO申请,两者均拟在上海证交所上市.两者将争夺国有电影企业上市第一股.

证监会信息显示,中国电影股份公司的主承销商为中信建投证券公司,而上海电影股份公司的主承销商为中国国际金融有限公司.这两家电影公司均已进入IPO初审阶段.但其他例如业务发展,财务数据等有价值信息尚未发布.

中国电影集团是国内最大的电影公司之一,年产故事片和电视剧30多部和400多集,并是政府指定的国内唯一拥有影片进口权的公司,其半数以上的电影收入来自进口电影收入分成.歌华有线(600037.SS)去年初曾公告称,与中影集团等共同发起成立中影股份.

资料显示,中影股份注册资本14亿元人民币,其股东还包括中国联通、长春电影集团、江苏广电、央广传媒等六家,其中中影集团持有93%股权,其余七家战略投资者各持1%股权.中影股份的经营业务包括器材租赁、制片、洗印、发行和院线卫星电视等,几乎覆盖了所有电影产业链,但电影进出口业务及央视电影频道未在拟上市资产之中.

中影股份控股、参股的六条电影院线,票房约占全国电影市场的40%.有业内人士此前分析,公司若上市,募集资金将用於投资现代化多厅影城,拓展大中城市电影市场,积极开发中小城镇电影市场.

而上影集团隶属於上海文化广播影视集团(SMEG),与国内第二大传媒企业--上海东方传媒集团公司是兄弟公司.旗下拥有上海电影制片厂、上海美术电影制片厂、上海联和电影院线、上海东方电影频道、上海影视乐园等.上影集团的现金流主要来自上海联和电影院线.

中国目前已有少数民营电影公司在国内外成功上市,例如华谊兄弟(300027.SZ),博纳影业BONA.O.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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