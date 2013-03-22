好莱坞2012年全球票房飘红 中国功不可没

路透洛杉矶3月21日(记者 Sue Zeidler) - 好莱坞2012年在海内外可谓风光无限，全球票房增加6%达到347亿美元，部分得益于中国市场的迅猛增长，这使中国成为好莱坞最大的海外市场。

美国电影学会(MPAA)和全国影院业主协会(NATO)均表示，整体票房的强劲反映出一个事实，即热门影片跨越多个种类，从《复仇者联盟》(The Avengers)等动作片到《林肯传》等历史题材影片。

NATO总裁兼首席执行官约翰·费西安(JohnFithian)在一场新闻发布会上表示：“过去一年间影片的多样性非常强。影片的组合很理想，观众也很捧场。”

费西安表示，2013年迄今的票房成绩未能显现类似奇迹，2013年的海内外票房开局不利。根据Hollywood.com的数据，截至到3月17日当周，好莱坞影片票房收入同比下滑12%。

根据MPAA的数据，2012年，海外票房连续第二年成为强劲推动力，国际票房收入达到239亿美元，相比2011年的224亿美元提高6.7%。

根据MPAA年度电影市场统计(Theatrical Market Statistics)报告，其中好莱坞影片在中国的票房增长了36%，使其超过日本成为最大的美国本土之外市场。

2012年2月，中国允许进口更多美国电影。尽管中国没有取消其每年20部外国影片的引进配额，但的确通过其他妥协方式扩大引进。例如，中国规定每年有14部IMAX 或3D影片不受配额限制。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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