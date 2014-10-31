独家：多个亚洲国家与莫桑比克签订天然气进口协议

焦点：特朗普政府税务高官将向国会领袖介绍税改计划
路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。
路透米兰/新加坡10月30日 - 亚洲一些国家正悄然与莫桑比克签订协议进口液化天然气(LNG)，这可能给该国经济带来改变，让它成为满足不断上升的全球天然气需求的一个主要力量。
美国大型石油公司Anadarko Petroleum(APC.N)正率先在莫桑比克兴建两座天然气液化工厂。该国最多将建设10家天然气液化厂。
该公司在莫桑比克鲁伍马盆地1号区探测到的天然气，将为首批每年1,000万吨的出口项目供货。该项目价值230亿美元，将在2021年启动。
据公司和行业消息人士称，初步协议已经达成，将向中国海洋石油总公司(中国海油/CNOOC)(0883.HK)、日本、印尼国有企业Pertamina、阿联酋、泰国PTT(PTT.BK)，以及印度公司出售液化天然气。
Anadarko以及1号区项目合作伙伴要确保获得银行融资来建设该项目，达成这些协议至关重要。
消息人士称，私下讨论中，供应协议多数是以框架协议形式确定，涵盖Anadarko主要产区天然气产量的三分之二，谈判人员现试图在年底前把框架协议转变为具有约束力的协议。当项目接近最后投资决定时，可能公开这些协议。
**签订多份协议**
中国能源企业已经是美国新液化天然气出口的最大受益者之一，现在可能又要在莫桑比克大出风头。
三位知情人士表示，目前中国海油将每年从Anadarko附近专营区块1号区购买200-250万吨的液化天然气。
“中国海油协议的条款一段时间以前就敲定了，停下来只是为了等待项目进展以便作出最终投资决定，”1号区项目的一位消息人士说。
据知情消息人士称，1号区项目的合作方泰国PTT已经同意将这部分液化天然气提供给中国海油。
印尼面临国内天然气产量下降而需求增加的局面，两位消息人士称，该国的Pertamina公司已达成协议，每年购买100万吨液化天然气。Pertamina一位消息人士称，上月该公司要求将购买量加倍，并入股出口企业。
消息人士称，该项目正同一个日本小型买家组成的财团洽谈供应协议，日方可能提出入股，此外与一家印度公司也在进行高级阶段谈判。
另有消息称，除亚洲外，Anadarko还在争取与阿联酋达成供应协议，阿联酋希望本国发电所使用的能源由石油转为液化天然气，并正在建设一个大型液化天然气进口终端。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 徐文焰)
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