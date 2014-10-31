《独家新闻》多个亚洲国家与莫桑比克签订天然气进口协议

路透米兰/新加坡10月30日 - 亚洲一些国家正悄然与莫桑比克签订协议进口液化天然气(LNG)，这可能给该国经济带来改变，让它成为满足不断上升的全球天然气需求的一个主要力量。

美国大型石油公司Anadarko Petroleum 正率先在莫桑比克兴建两座天然气液化工厂。该国最多将建设10家天然气液化厂。

该公司在莫桑比克鲁伍马盆地1号区探测到的天然气，将为首批每年1,000万吨的出口项目供货。该项目价值230亿美元，将在2021年启动。

据公司和行业消息人士称，初步协议已经达成，将向中国海洋石油总公司(中国海油/CNOOC) 、日本、印尼国有企业Pertamina、阿联酋、泰国PTT ，以及印度公司出售液化天然气。

Anadarko以及1号区项目合作伙伴要确保获得银行融资来建设该项目，达成这些协议至关重要。

消息人士称，私下讨论中，供应协议多数是以框架协议形式确定，涵盖Anadarko主要产区天然气产量的三分之二，谈判人员现试图在年底前把框架协议转变为具有约束力的协议。当项目接近最后投资决定时，可能公开这些协议。

**签订多份协议**

中国能源企业已经是美国新液化天然气出口的最大受益者之一，现在可能又要在莫桑比克大出风头。

三位知情人士表示，目前中国海油将每年从Anadarko附近专营区块1号区购买200-250万吨的液化天然气。

“中国海油协议的条款一段时间以前就敲定了，停下来只是为了等待项目进展以便作出最终投资决定，”1号区项目的一位消息人士说。

据知情消息人士称，1号区项目的合作方泰国PTT已经同意将这部分液化天然气提供给中国海油。

印尼面临国内天然气产量下降而需求增加的局面，两位消息人士称，该国的Pertamina公司已达成协议，每年购买100万吨液化天然气。Pertamina一位消息人士称，上月该公司要求将购买量加倍，并入股出口企业。

消息人士称，该项目正同一个日本小型买家组成的财团洽谈供应协议，日方可能提出入股，此外与一家印度公司也在进行高级阶段谈判。

另有消息称，除亚洲外，Anadarko还在争取与阿联酋达成供应协议，阿联酋希望本国发电所使用的能源由石油转为液化天然气，并正在建设一个大型液化天然气进口终端。(完)