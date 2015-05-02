《路透早报》--5月2日

[重大数据或新闻]

-- 周五公布的一份报告显示，4月美国消费者信心上升至1月来最高，但终值略低于分析师预估。

密西根大学4月美国消费者信心指数终值为95.9，同初值一样，接受路透调查的分析师预估中值为96.0，3月终值为93.0。密西根大学4月美国消费者现状指数终值为107，3月终值为105.0，市场预期为108.3。密西根大学4月美国消费者预期指数终值为88.8，3月终值为85.3，分析师预估值为88.1。

--美国供应管理协会(ISM)周五公布的数据显示，4月制造业活动增速仍处于近两年来最低水平，新订单的反弹被就业萎缩所抵消，就业分项指标降至逾五年来最低。ISM表示，4月全国制造业活动指数为51.5，与3月数值一样，这是2013年5月以来的最低水准。路透调查的分析师此前预估4月制造业指数为52.0。

--美国商务部周五公布，美国3月建筑支出减少0.6%，至9,666亿美元，预估为上升0.5%。2月建筑支出修订后为持平，前值为下降0.1%。

--周五公布的行业报告显示，美国4月制造业活动扩张速度减缓，产出及新订单增速下滑。4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值自3月的55.7降至54.1。4月初值为54.2。4月制造业活动增速为2015年以来最低，Markit首席经济学家Chris Williamson表示，调查结果令人担心美元升势正在损及经济。产出分项指数由3月的58.8跌至55.3。初值为55.4。4月新订单终值亦下滑至55.3，初值为55.4，3月为57.2。Markit称，4月聘雇增速亦较3月减弱，但幅度较温和。

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)愈来愈接近开始升息的适当时机，包括6月会议的所有政策会议都有可能是升息之时。梅斯特过去曾呼吁在年中之前升息。她向记者表示，升息决定将取决于后续公布的经济数据，特别是4月及5月的就业报告。

* 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称美国通胀看来已经“稳固”，有望升至联储2%目标。如果经济数据足够好，联储可能最早在6月升息。

--多数主要评级机构表示，如果希腊未能如期向国际货币基金组织(IMF)或欧洲央行付款，并不会将希腊评级降至违约；评级机构此一立场可以协助希腊金融体系继续获得欧洲央行的救命融资。多数评级机构认为，对IMF的还款逾期一次，不会导致他们就此将希腊打入违约。评级机构的看法，将决定欧洲央行是否仍然能够接受希腊证券作为提供银行融资的担保品。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大幅反弹，因投资者大举买入医疗保健和科技股等深跌个股，且数据进一步显示经济反弹。不过三大指数本周收跌。道琼工业指数急升183.54点，或1.03%，至18,024.06点；标准普尔500指数上扬22.78点，或1.09%，至2,108.29点；Nasdaq指数涨63.97点，或1.29%，至5,005.39点。本周，道指收跌0.3%，标普500指数回落0.5%，NASDAQ下挫1.7%。

--德国和法国等欧洲主要股市周五休市，英股小幅收高，受莱斯银行和矿业股提振，但在下周英国大选前的谨慎情绪限制了英股升幅。莱斯银行公布的盈利超过分析师预估后，该股大涨7.1%。英股富时100指数收高0.4%，报6,985.95点。

汇市:

--美元兑日圆周五升至两周高位，对一篮子主要货币从两个月低点反弹，因有迹象显示美国经济在近期疲弱后可能正回稳。美国长债收益率触及七周高位，扶助吸引投资人买入美元。纽约尾盘，美元兑日圆受美国公债收益率上升支撑，大涨0.7%，报120.24日圆，盘中触及两周高位120.28日圆。美元指数升0.7%，报95.257，4月美元指数跌幅为四年最大，而今日升幅为一个月最大。欧元兑美元跌0.2%，报1.1196美元，稍早触及两个月高位。欧元近期也受助于德债收益率上扬，因欧洲通缩忧虑缓和。

债市:

--美国公债价格周五下滑，本周债市表现为两个月内最差，因一直在重新思考全球利率前景的交易商进一步出脱债市多头押注。交易商未受美国制造业和建筑支出数据逊于预期的影响。指标10年期公债收益率升7.5个基点，报2.119%，此前触及近七周最高的2.124%。10年期公债收益率本周升幅为3月初来最大。今日为5月1日假期，主要欧洲市场休市，此间市场成交清淡。巴克莱编撰的数据显示，4月美国公债跌0.53%，3月为升0.63%。

--英债价格周五基本持平，投资者在下周四议会选举前不可能大举押注。最新民调未能给下届政府的构成提供明确线索。策略师称，在5月8日早间大选结果出炉前，市场走势仍会缺乏方向。1453 GMT，10年期英债收益率上扬约2个基点，报1.85%，稍早走低，因数据显示英国制造业成长疲弱。10年期英债/德债收益率差扩阔约3个基点，至150个基点。

油市:

--油价周五从年内高位回落，因伊拉克称4月原油出口达创纪录水平，美元走强也让油价承压。布兰特和美国原油期货收盘远高于日低，因数据显示美国本周钻井平台数量进一步减少，以及有消息称委内瑞拉一汽油生产装置关闭。6月布兰特原油合约跌0.32美元，收报每桶66.46美元，盘中跌至65.52美元，稍早追平周四触及的年内峰值66.93美元。布兰特原油期货4月累计跳涨21%。美国6月原油期货回落0.48美元，收报每桶59.15美元，盘中触及年内高位59.90美元，从日低58.32美元反弹。美国原油期货上月上涨25%。

金属市场:

--金价周五一度跌至六周低位，因美元受美国经济数据提振走强，而对美国利率在较长期时间内将攀升的预期损及投资者人气。技术因素让今日的跌势雪上加霜，在金价跌穿4月触及的低位1,175美元后，下行动能积聚。欧洲主要市场、中国和新加坡市场今日因劳动节假期休市，伦敦市场将在下周一休市。1840 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,174.11美元，盘中下跌1.2%，至3月20日以来最低1,170.20美元，本周可能下跌0.4%，连跌第四周。美国6月期金收跌0.7%，报每盎司1,174.50美元。

--伦敦期铜周五上涨至12月来最高，因季节性需求强劲，且预期主要金属消费国中国将进一步出台经济刺激措施。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅触及2,153美元的9月来最高，但投资人表示升势可能停滞，因此波行情主要是受交易所库存大跌带动，但预计库存将回升。

三个月期铅收报2,112美元，周四买盘最后报2,110美元。三个月期铜升至6,392美元的去年12月来最高，收盘没有成交，买盘最后报6,399.5美元，周四买盘最后报6,335美元。本周期铜大涨逾6%，势将创2011年底来最大周度升幅。(完)

(整理 母红 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。