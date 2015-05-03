《路透早报》--5月4日

图为希腊外交部大楼外飘扬的希腊和欧盟旗帜。 REUTERS/Yannis Behrakis

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国4月汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0000)

--澳洲4月TD-MI通胀指标(0030)

--澳洲4月ANZ整体招聘广告(0130)

--汇丰4月中国制造业PMI终值(0145)

--汇丰4月台湾制造业PMI(0200)

--瑞士4月制造业PMI(0730)

--意大利4月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国4月Markit制造业PMI(0750)

--德国4月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区4月Markit制造业PMI终值(0800)

--欧元区5月Sentix投资者信心指数(0830)

--美国3月工厂订单和耐久财订单(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--挪威央行总裁奥尔森对国会一委员会发表关于货币政策的讲话(1130)

--美国波士顿联储总裁罗森格伦在该行举办的经济增长和减少监管文件法案推广会上致欢迎和开幕词(1300)、美联储理事塔鲁洛在开幕式上发表讲话(1305)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在Pacific Community Ventures午餐会前就“通过小企业创造就业和经济机会”发表讲话(1910)

以下为5月1日下午5:00至5月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业数据疲软，暗示经济回升似乎力道不足

美国工厂活动4月未能转强，之前已经连续五个月放缓，美元强势被认为是原因之一；同时汽车需求疲软，暗示经济在第一季成长几近冻结之后，仍然难以展现强劲势头。

此外，3月建筑支出触及六个月低点，也预示期待中的第二季成长加速可能成为镜花水月。美联储或将把升息行动推迟到今年更晚时间。美股周五收高，美元指数上涨，而美国公债价格下跌。

--美国克里夫兰及旧金山联储总裁称，美联储仍有可能在6月会议上升息

美联储两位高层周五表示，联储很可能最早在6月升息，只要经济数据一如预期从低迷的第一季当中回归强势。这一观点来自立场偏于强硬的克里夫兰联储总裁梅斯特及立场居中的旧金山联储总裁威廉姆斯，明显与很多交易员的预期不一致。

利率期货市场情况显示，交易员几乎全部认为6月升息机率不大，预测联储要到12月才会实施2006年以来的首次升息。两人均认为，由于日历方面的原因，联储关注的许多关键性指标可以在下次会以前提供两个月的新数据以供参考，其中包括美国失业率、就业增长、零售销售等。

--若希腊对ECB/IMF还款逾期，评级机构称尚不致陷入违约

多数主要评级机构表示，如果希腊未能如期向国际货币基金组织(IMF)或欧洲央行付款，并不会将希腊评级降至违约；评级机构此一立场可以协助希腊金融体系继续获得欧洲央行的救命融资。四大评级机构中，标准普尔、惠誉及DBRS等三家均表示，IMF及欧洲央行并非一般债权人，对IMF或欧洲央行逾期还款，虽然可能使希腊的垃圾级评等更进一步下跌，但不会被打入违约。

穆迪对于向IMF逾期还款的看法相同，但对于欧洲央行部分则持不同看法，旗下分析师指出，未能如期向欧洲央行付款，将构成违约。

此外，希腊政府一位官员周日表示，与国际金主就改革计划的协商取得进展，本月达成协议的可能性提高。“布鲁塞尔方面的协商取得非常重要的进展，让距离达成协议更近一步，”这位拒绝署名的官员说。

--亚行表明将在符合标准的条件下，与亚投行展开合作

亚洲开发银行(ADB)周六表示，只要符合标准，该行准备与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB)共同合作；亚行并宣布展开调整，以使自身放贷能力提高数以十亿计美元。

亚行总裁中尾武彦在阿塞拜疆召开亚行年会记者会时表示，在符合标准的条件下，亚行希望与亚投行展开合作。中尾武彦周五与亚投行临时秘书处秘书长金立群进行会谈，双方同意在亚洲展开合作，包括共同为基础设施项目融资，并共享信息。

亚行声明称，根据新的设想，该行对贫困国家的援助将增加多达70%，估计未来数年内援助规模最高将增至400亿美元，去年为230亿美元。

--独家：消息人士称西门子医疗部门被指贿赂，遭中国监管机构调查

三名熟悉情况的消息人士对路透称，中国国家工商行政管理局去年对西门子展开调查，以了解其医疗部门以及经销商是否贿赂医院购买其部分医疗设备所使用的高价一次性产品。该调查此前未有报导。消息人士称，中国国家工商行政管理总局指控西门子及其经销商违反竞争法规，通过捐赠设备换取协议，使得医院独家购买使用西门子医疗设备所需的化学试剂。西门子是否对指控给予否认。一消息人士称，针对西门子的此项调查涉及多达1,000家医院，可能暗示将会进一步调查其他医疗设备制造商。

--上交所调整上证50ETF期权持仓限额，合条件者可提高持仓限额

上海证券交易所周日稍晚发布通知称，为有效发挥期权产品的市场功能，决定自5月4日（周一）起调整上证50ETF期权的持仓限额，符合条件客户可提高权利仓持仓限额。根据通知，合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的投资者，权利仓持仓限额为1,000张。对于经评估认为风险承受能力较强且具备三级交易权限的客户，期权经营机构可以适当缩短其合约账户开立时限要求。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大幅反弹，因投资者大举买入医疗保健和科技股等深跌个股，且数据进一步显示经济反弹。道琼工业指数急升183.54点，或1.03%，至18,024.06点；标准普尔500指数上扬22.78点，或1.09%，至2,108.29点；Nasdaq指数涨63.97点，或1.29%，至5,005.39点。本周，道指收跌0.3%，标普500指数回落0.5%，NASDAQ下挫1.7%。[.NCN]

--德国和法国等欧洲主要股市休市，英股小幅收高，受莱斯银行和矿业股提振，但在下周英国大选前的谨慎情绪限制了英股升幅。莱斯银行公布的盈利超过分析师预估后，该股大涨7.1%。英股富时100指数收高0.4%，报6,985.95点。

汇市:

--美元兑日圆升至两周高位，对一篮子主要货币从两个月低点反弹，因有迹象显示美国经济在近期疲弱后可能正回稳。美国长债收益率触及七周高位，扶助吸引投资人买入美元。纽约尾盘，美元兑日圆受美国公债收益率上升支撑，大涨0.7%，报120.24日圆，盘中触及两周高位120.28日圆。

美元指数升0.7%，报95.257，4月美元指数跌幅为四年最大，而今日升幅为一个月最大。欧元兑美元跌0.2%，报1.1196美元，稍早触及两个月高位。欧元近期也受助于德债收益率上扬，因欧洲通缩忧虑缓和。

债市:

--美国公债价格下滑，本周债市表现为两个月内最差，因一直在重新思考全球利率前景的交易商进一步出脱债市多头押注。交易商未受美国制造业和建筑支出数据逊于预期的影响。指标10年期公债收益率升7.5个基点，报2.119%，此前触及近七周最高的2.124%。10年期公债收益率本周升幅为3月初来最大。今日为5月1日假期，主要欧洲市场休市，此间市场成交清淡。巴克莱统计的数据显示，4月美国公债跌0.53%，3月为升0.63%。

--英债价格基本持平，投资者在下周四议会选举前不可能大举押注。最新民调未能给下届政府的构成提供明确线索。策略师称，在5月8日早间大选结果出炉前，市场走势仍会缺乏方向。

1453 GMT，10年期英债收益率上扬约2个基点，报1.85%；稍早曾因数据显示英国制造业成长疲弱而走低。10年期英债/德债收益率差扩阔约3个基点，至150个基点。

油市:

--油价从年内高位回落，因伊拉克称4月原油出口达创纪录水平，美元走强也让油价承压。布兰特和美国原油期货收盘远高于日低，因数据显示美国本周钻井平台数量进一步减少，以及有消息称委内瑞拉一汽油生产装置关闭。

6月布兰特原油合约跌0.32美元，收报每桶66.46美元，盘中跌至65.52美元，稍早追平周四触及的年内峰值66.93美元。布兰特原油期货4月累计跳涨21%。

美国6月原油期货回落0.48美元，收报每桶59.15美元，盘中触及年内高位59.90美元，从日低58.32美元反弹。美国原油期货上月上涨25%。

金属市场:

--金价一度跌至六周低位，因美元受美国经济数据提振走强，而对美国利率在较长期时间内将攀升的预期损及投资者人气。技术因素让今日的跌势雪上加霜，在金价跌穿4月触及的低位1,175美元后，下行动能积聚。欧洲主要市场、中国和新加坡市场今日因劳动节假期休市，伦敦市场将在下周一休市。

1840 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,174.11美元，盘中下跌1.2%，至3月20日以来最低1,170.20美元，本周可能下跌0.4%，连跌第四周。美国6月期金收跌0.7%，报每盎司1,174.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨至12月来最高，因季节性需求强劲，且预期主要金属消费国中国将进一步出台经济刺激措施。三个月期铜升至6,392美元的去年12月来最高，收盘没有成交，买盘最后报6,399.5美元，周四买盘最后报6,335美元。本周期铜大涨逾6%，势将创2011年底来最大周度升幅。

三个月期铅触及2,153美元的9月来最高，但投资人表示升势可能停滞，因此波行情主要是受交易所库存大跌带动，但预计库存将回升。期铅收报2,112美元，周四买盘最后报2,110美元。

(整理 许娜；审校 龚芳)

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