《路透早报》--5月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港3月零售销售

--台湾4月消费者物价指数(CPI)(0030)

--澳洲3月商品/服务贸易收支(0130)

--法国年内截止3月底预算收支(0645)

--台湾4月底外汇存底(0810)

--英国4月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0830)

--欧元区3月生产者物价指数(PPI)(0900)

--加拿大3月贸易收支(1230)

--美国3月国际贸易收支(1230)

--美国4月Markit服务业PMI(1345)

--美国4月供应管理协会(ISM)非制造业PMI(1400)

--新西兰第四季HLFS失业率(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在西南州立大学举办的市政公共论坛上发表讲话(0000)

--澳洲央行5月利率决定(0430)

--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚举行记者会，发布法国央行年度报告(0900)

--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins将在蒙特利尔都会贸易局发表讲话(1630)

--瑞典央行总理事会会议

--欧洲货币杂志(Euromoney)举办沙特阿拉伯会议(至5月6日)，沙特财长Ibrahim Al-Assaf发表主旨演讲

以下为5月4日下午5:00至5月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国工厂订单录得八个月来最大单月涨幅，但潜在趋势仍然疲弱

美国3月工厂订单较前月增长2.1%，为去年7月以来最大单月涨幅，受助于对运输设备的需求急增；但在美元走强的大背景下，潜在趋势仍然疲弱。报告显示，尽管美国经济成长在首季突然大幅放缓后有所反弹，但此次反弹的力度将不及去年同期强劲。

商务部还表示，反应企业信心和支出计划的不包括飞机的非国防资本财订单3月小幅增长0.1%，前值为回落0.5%。数据公布后，美国金融市场反应不大。

--养老金及劳动力改革存在歧见，持续拖累希腊债务谈判进度

在希腊现金储备愈发吃紧之际，希腊左冀政府与国际债权人的谈判在部份领域虽然取得一些进展，但在养老金及劳动力改革上存在庞大的歧见，持续拖累谈判的进度。一名政府官员表示，希腊副总理德拉加萨基斯将前往法兰克福与欧洲央行总裁德拉吉周二举行会谈，显示出希腊对获得金援愈发迫切。希腊劳工部长称，国际货币基金组织(IMF)在退休金及劳动力改革上态度强硬。据报导，欧洲央行考虑收紧希腊银行业放贷条件。

--若升息步伐和缓，即便较早升息也可能支撑经济--FED埃文斯

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，由于美国通胀率仍低得令人不安，且失业率依然居高不下，美联储应等到明年初再开始调升短期利率。不过埃文斯称，今年开始升息也有可能不会伤及经济。 我倾向于暂时不升息，直到我们确定利率水平会上升...”他表示。“可话又说回来，这只是较长期的整体货币政策立场...如果升息步伐比较和缓，那么即便是比我的看法更早开始加息，也仍有可能十分有利于经济继续强劲复苏，以及通胀率持续攀升。”

--澳洲央行料降息，以缓解澳元汇率偏高及投资疲弱的影响

澳洲央行周二可能进行今年第二次降息，以缓解本币汇率偏高和企业投资低迷的问题。路透对27名分析师的调查显示，约20名预计澳洲央行将降息至2.0%，银行间利率期货反映降息机率约为64%。企业投资令人失望且澳元升值，支持央行出台刺激举措。但住宅建筑强劲且就业市场数据改善，令是否进行刺激的机率相当。

--麦当劳宣布调整企业结构和削减成本措施，股价收低1.7%

全球最大餐饮连锁店--麦当劳新任执行长Steve Easterbrook周一宣布，他将重组业务部门、将餐厅出售给加盟商并削减成本，以将麦当劳转型为“现代的、积极进取的汉堡公司。”Easterbrook称，麦当劳计划到2018年将3,500家餐厅出售给加盟商，将全球加盟商比例从81%提高至90%。此前计划是到2016年出售1,500家餐厅。

他誓言取消“繁琐的”管理并甄别无效率的业务，从而能每年净节省3亿美元资金，其中多数能在2017年底前实现；并表示2015年将向股东回馈80-90亿美元。麦当劳股价周一收低1.71%，报96.13美元。

--钱伯斯执掌思科20年，股价上涨近15倍

网络设备生产商--思科周一宣布，首席执行长钱伯斯将在7月卸任，由公司元老Chuck Robbins接任。思科在钱伯斯执掌的20年间股价上涨超过1,470%，远超Nasdaq指数同期563%的涨幅，年营收也从12亿美元增至470亿美元。过去20年间，微软股价上涨了1,211%，英特尔涨幅为671%。不过，思科股价在过去六年间表现落后于Nasdaq指数。目前股价较纪录高位低约65%，而Nasdaq指数距离2000年峰值仅低2%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上涨，因企业业绩强于预期，但麦当劳下挫，此前该公司的业务改善计划未能令投资者满意。保险和投资巨擘伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)大涨1.62%，对标普500指数的提振作用最大，此前该公司发布的业绩优于预期。

道琼工业指数收涨46.34点，或0.26%，至18,070.40点；标准普尔500指数上扬6.20点，或0.29%，至2,114.49点，略低于4月24日创下的纪录收盘高位2,117.69点。Nasdaq指数涨11.538点，或0.23%，至5,016.929点。

--欧洲股市在清淡交投中收高，受强于预期的德国制造业数据及化工行业购并臆测带动。因英国市场逢公共假期休市，多数欧洲股市成交较平日清淡。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.58%，报1,580.07点。德股DAX指数收高1.44%，报11,619.85点。法国CAC指数攀升0.7%，收报5,081.97点。

汇市:

--美元在清淡交投中连升第二日，此前数据显示，美国经济在首季表现疲弱后可能正在回稳，这扶助美元从两周跌势中反弹。美元兑主要货币在窄幅区间内交投，英国和日本市场逢假期休市，交易减少。美元指数升0.2%，报95.485。欧元兑美元跌0.5%，报1.1138美元，之前报告显示，德国4月制造业活动从3月触及的11个月高位降温。

美元兑日圆持稳，报120.10日圆。英镑兑美元跌0.2%，报1.5118美元，周四英国将举行议会大选，可能没有一个政党能取得绝对多数。美元兑瑞典克朗跌0.3%，报8.3549克朗，此前瑞典公布的制造业数据强于预期，刺激市场押注克朗走强可能迫使瑞典央行放宽政策。

债市:

--美国公债价格下跌，较之其他年期的公债，长债遭受的抛售最猛，延续上周的跌势。今日英国和日本假期，市场交投清淡。

美国30年期公债价格下挫1-1/32，收益率升至五个月高位2.8850%。指标10年期美国公债价格下滑7/32，收益率微升至2.14%。

--指标德国公债收益率升至0.40%以上，为欧洲央行开始购买公债前的水准，因近期经济数据有所改善，投资人对通缩的忧虑减退。10年期德债收益率上涨6个基点，至0.429%的日内高位，跟随美国公债收益率一起上涨。德债期货劲跌73个跳动点，至155.97。由于英国适逢假日，市场成交量低。 其他欧元区公债收益率微涨。10年期西班牙和意大利公债收益率上涨1-2个基点，分别报1.47%和1.50%。

油市:

--布兰特原油期货盘中触及年内高位，但稍后回落，与美国原油期货一同收低；因沙特计划暂停轰炸也门，缓解了对中东原油供应安全的担忧。

布兰特原油期货盘中触及年内高位67.10美元，而后回落，仅收跌0.01美元，报每桶66.45美元。英国今日为公共假期，布兰特原油交投受限。美国原油期货收跌0.22美元，报每桶58.93美元。

金属市场:

--金价攀升1%，因中国制造业数据疲弱，以及稍早美元走软，带动金价从前一交易触及的六周低位反弹，但对美国升息时机的谨慎情绪使金价陷于狭窄区间内。银价也跳涨至近四周高位，跟随金价涨势。

1858 GMT，现货金上扬1%，报每盎司1,189.65美元，从1,193美元的高位回落。美国6月期金收涨12.30美元，报每盎司1,186.80美元。现货银上扬1.9%，报每盎司16.44美元。

--伦敦金属交易所(LME)周一因银行假期而休市。(完)

(整理 许娜；审校 龚芳)

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