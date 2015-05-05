《路透早报》--5月6日

图为停泊在美国洛杉矶港的货轮。 REUTERS/Bob Riha

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲3月零售销售(0130)

--汇丰4月中国服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--汇丰4月香港PMI(0230)

--意大利4月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--法国4月Markit服务业PMI(0750)

--德国4月Markit服务业PMI(0755)

--欧元区4月Markit服务业PMI终值(0800)

--英国4月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--欧元区3月零售销售(0900)

--美国4月ADP民间就业岗位(1215)

--美国第一季劳工成本和非农生产率(1230)

--加拿大4月Ivey PMI(1400)

--韩国4月外汇储备(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--马来西亚央行召开货币政策委员会议(至5月7日)

--2015年欧洲工商峰会(至5月7日)

--2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)

--欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划

--英国央行前副总裁吉弗和普兰德雷及前货币政策委员会(MPC)委员朱利亚斯在Fathom货币政策研讨会上发言(0730)

--美国联邦储备委员会主席叶伦和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出席由IMF主办的“金融与社会”对话(1315)

--美国堪萨斯城联储总裁乔治在IMF主办的活动上，参加主题为“信用市场：繁荣、萧条和扭曲”的小组讨论(1715)

--亚特兰大联储总裁洛克哈特在一次午餐会上就经济前景和货币政策发表演讲(1730)

--美国财政部副部长拉斯金在IMF主持的新经济思维研究所金融与社会会议间隙接受金融时报访问(2000)

以下为5月5日下午5:00至5月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国贸易数据暗示首季经济萎缩，但第二季料将强劲反弹

美国3月进口猛增7.7%，创纪录最大增幅，出口仅增长0.9%，贸易逆差因而激增43.1%，至近六年半高位514亿美元，且百分比增幅为1996年12月以来最大，暗示美国经济首季萎缩。3月资本和消费品进口触及纪录最高水平，而工业用品和材料进口骤降至历史低位。

不过，经济成长正在逐步反弹，周二公布的其他数据显示，在经济总量中占比超过三分之二的服务业活动4月加速扩张，至五个月高位。

贸易数据公布后，美国股市和公债价格走低，美元兑一篮子货币走软。

--希腊称欧盟与IMF的分歧阻碍债务协商，前景仍不明朗

在希腊努力避免本月发生灾难性融资危机之际，周二其与欧元区伙伴国的债务协商仍充满不确定性。希腊财长瓦鲁法基斯在巴黎和布鲁塞尔进行协商后表示，他期待下周一欧元区财长会议将确认改革换资金协议的谈判取得进展，为缓解希腊流动性危机铺路。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西稍早警告，欧元区甚至不会开始讨论较长期融资及减免希腊债务的办法，除非希腊与债权人达成“一致、详细、全面的”经济改革协议。他的讲话看来让希腊跳过临时协议，6月底直接达成全面债务减免协议的希望破灭。

欧盟称除非希腊同意改革计划，否则不会讨论债务减免。国际货币基金组织(IMF)则否认倡议大规模债务减免。

--中国商务部称外贸面临的压力在增大，未来可能保持中低速增长

中国商务部周二称，中国外贸形势的严峻性和复杂性没有根本改变，不稳定不确定因素较多，挑战和压力还在增大，外贸可能保持中低速增长。商务部网站发布的中国对外贸易形势报告（2015年春季）并指出，中国外贸仍具备一系列有利因素和条件，出口的产业基础坚实，同时国家支持外贸发展的政策力度不断加大，2015年进出口有望实现相对稳定增长。

--加拿大3月贸易逆差跳升至纪录高位30.2亿加元，受累于油价下滑

加拿大统计局公布，3月贸易逆差跳增至纪录高位30.2亿加元(20.5亿美元)，且为连续第六个月录得贸易逆差，因进口大增及原油价格疲弱影响出口。交易商此前预计加拿大3月贸易逆差为8.5亿加元。

统计局还将2月贸易逆差从初值9.84亿加元大幅上修至22.2亿加元，归因于能源出口大幅下修。受油价持续下跌打击，当月出口额小幅增长0.4%至425亿加元。3月进口增加2.2%至455.2亿加元。

--新闻集团第三财季营收下滑且低于预期，因广告营收减少

新闻集团公布季度营收和获利下滑，因汇率变动和报纸广告营收减少。第三财季总营收下降1%至20.6亿美元。汤森路透I/B/E/S访查的分析师原本预计营收为21.1亿美元。新闻和信息服务部门营收下降9%至13.5亿美元，该部门营收占公司总营收的65%左右。 截止3月31日的第三季度，归属于股东的净利降至2,300万美元，或每股盈余4美分，上年同期归属于股东的净利为4,800万美元，或每股盈余8美分。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二大跌，因3月美国贸易逆差意外扩大，令人担心美国第一季经济萎缩。受苹果大跌2.25%影响，科技股成为对三大股指最大拖累的板块，Nasdaq指数抹去过去两日录得的涨幅。

道琼工业指数收跌142.20点，或0.79%，至17,928.20点；标准普尔500指数下滑25.03点，或1.18%，至2,089.46点；Nasdaq指数下滑77.602点，或1.55%，至4,939.327点。

--欧洲股市下滑，因对希腊财政的担忧重燃，打压欧元区股市。希腊指标ATG指数大跌3.9%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1.6%，报1,555.46点。

德股DAX指数大跌2.51%，报11,327.68点。法国CAC指数收挫2.12%，收报4,974.07点。英国富时100指数收低0.84%，报6,927.58点。

汇市:

--美元兑日圆从三周高位回落，兑欧元从一周高位下滑，因美国经济数据有好有坏，令未来升息的步幅更加不确定。美国贸易逆差扩阔，但美国供应管理协会(ISM)服务业报告优于预期。纽约尾盘，美元指数跌0.4%，报95.072。

欧元兑美元从一周低点反弹，升0.5%，报1.1195美元，摆脱了有关IMF可能减少对希腊金援，除非欧洲伙伴国接受进一步债务减计的报导影响。美元兑日圆跌0.3%，报119.82日圆，稍早触及三周高位。

债市:

--美国公债价格下跌，指标10年期公债收益率升至近两个月高位，因美国服务业数据强于预期，反映美国经济成长在冬季放缓后反弹。

10年期美国公债下跌14/32，收益率报2.1853%，此前升至3月10日来最高的2.201%。30年期公债价格下挫26/32，收益率报2.9113%，接近12月8日的日内高位。

--投资人抛售希腊公债，因有报导称，除非欧洲国家同意减记更多希腊债务，否则国际货币基金组织(IMF)可能切断对希腊的一项金援。希腊10年期公债收益率上升51个基点至11.18%，周一曾触及两个月低点9.84%。两年期公债收益率上升160个基点至21.13%。

葡萄牙、意大利、西班牙等其他较低评等公债也遭受打压，债市持续全面抛售，主要因市场排除了欧元区陷入通缩的可能性。葡萄牙10年期公债收益率上升20个基点至2.30%，意大利和西班牙10年期公债收益率分别为1.72%和1.70%，均上升20个基点。德国10年期公债收益率升8个基点，报0.52%，在过去三个交易日大涨约30个基点，至1月中来最高水准。

油市:

--油价触及年内最高水平，受助于利比亚石油出口受到干扰，沙特上调原油售价以及美元走软。

美国原油期货收涨1.47美元，报每桶60.40美元，盘中触及年内高位61.10美元。布兰特原油期货收涨1.07美元，报每桶67.52美元，盘中触及年内高位68.40美元。

金属市场:

--金价上扬，因美元转跌，全球股市走低，市场关注周五公布的美国非农就业数据，寄望从中获得美联储升息时机的线索。

现货金盘初走低，稍后反弹，1820GMT时上扬0.4%，报每盎司1,192.80美元。美国6月期金收涨6.40美元，报每盎司1,193.20美元。

--伦敦期锌触及八个月最高，期铜也升至12月中来最高，因市场担心供应短缺，且对全球经济看法乐观。伦敦金属交易所(LME)所有金属均吸引到买盘，期镍涨至六周高位。

三个月期锌跳升2.6%，报每吨2,404.50美元日高，为去年9月来首见。收盘没有成交，买盘最后报2,400美元。期铜攀升1.3%，报每吨6,480美元，为去年12月中来最高。

LME涨幅最大的基本金属是期镍，收高4%，报每吨14,300美元，盘中升至3月24日来最高的14,350美元。(完)

(整理 许娜；审校 龚芳)

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