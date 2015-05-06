《路透早报》--5月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲4月就业报告(0130)

--瑞士第二季消费者信心指数(0545)

--德国3月工业订单(0600)

--法国3月贸易收支及工业生产(0645)

--香港4月外汇储备(0830)

--美国5月2日当周初请失业金人数(1230)

--加拿大3月建筑许可(1230)

--美国3月消费者信贷(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币基金组织(IMF)就2015年春季亚太经济展望召开记者会(0130)

--法国财长萨潘(Michel Sapin)在欧洲议会发表讲话(0700)

--挪威央行公布利率决定(0800)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯对当前经济情况和货币政策发表演说

--瑞士央行总裁乔丹参加经营管理年会(至5月8日)

--欧洲央行执委会成员莫尔许在巴塞罗那经济学研究生学院发表演说(1645)

--日本央行公布4月会议记录(2350)

以下为5月6日下午5:00至5月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国民间就业岗位增长放缓，经济在第二季强劲反弹的希望渺茫

民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美国4月民间就业岗位增加16.9万个，增幅为逾一年最低，经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望变得更加渺茫。

此外，首季非农生产率按年下降1.9%，为2006年以来首次出现连续两个季度按年下跌。这两项数据使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)如年初预期般在6月升息的可能性降低。数据公布后，美元兑欧元触及10周低位。

--美联储主席叶伦认为美股估值偏高，可能带来潜在风险

美联储主席叶伦表示，股票估值偏高可能带来潜在风险，不过美国金融系统的稳定性风险仍总体受控。她指出，另一个可能的风险是长期利率偏低，随着美联储货币政策正常化，利率可能大涨，从而扰乱整个金融体系；“因此我们正在尽可能明确地沟通货币政策，这样就不会让市场感到意外”。

叶伦说，她不认为目前泡沫正在滋生，称金融稳定性面临的风险“温和，并不是很高”。她强调有必要继续控制银行业的风险。叶伦并未就货币政策发表评论。

此外，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，尽管2015年开局疲弱，但仍认为年中加息的条件会具备，并称市场对9月加息的预期与央行看法相符且合理。

--欧洲领导人浇灭希腊快速达成救助协议的希望

欧洲领导人周三浇灭了希腊有关在未来几天快速达成改革换现金协议的希望，希腊在下周需要进行一项重要的偿债之际，财政状况陷入愈发绝望的境地。欧盟官员表示，希腊极左翼政府未能做出足够让步，以至于不能在下周一欧元区财长会议上达成协议。

欧洲央行管委会在周三的例行评估中，准许对希腊银行业者的紧急融资规模提高20亿欧元，这是最近几周最大的增幅。知情人士透露，央行管委们还讨论了是否强行提高银行业者融资抵押品的扣减率，但目前没有做出调整。这意味着至少未来一周不会出现这样的改变。希腊周三成功凑齐了资金以向IMF偿还2亿欧元的利息，但到5月12日还要还款7.5亿欧元。

--中国国务院称促进比较优势领域装备出口，拓宽外汇储备使用渠道

中国国务院常召开常务会议指出，促进铁路、电力、通信、建材、工程机械等具有比较优势领域的装备等出口，尤其是对接“一带一路”沿线国家需要。会议指出，要把装备走出去与融资手段紧密结合，采用市场化方式，拓宽外汇储备使用渠道。建设人民币跨境支付系统。鼓励企业和金融机构发行股票、债券等在境内外筹资。此外，国务院常务会议决定，试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠；对个人购买商业健康保险支出，允许在当年按年均2,400元人民币的限额予以税前扣除。

--瑞典央行总裁称如有必要，准备进一步采取措施刺激通胀

瑞典央行总裁英韦斯周三重申，如果有必要，央行准备进一步放松政策使通胀上扬。英韦斯说，“我们已经说过，如果有必要进一步采取措施，让通胀率升向目标水平，我们会采购更多措施，而且准备大力度出手”。上周瑞典央行维持贷款利率在负0.25%不变，令市场感到意外，外界原本预期利率会降得更低。但央行扩大公债购买计划。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收低，因美联储主席叶伦警告称股市估值很高，投资者担心利率前景，及全球公债市场下跌。三大股指在下午交易中一度大跌逾1%，之后缩减跌幅。

道琼工业指数收跌86.22点，或0.48%，至17,841.98点；标准普尔500指数下滑9.31点，或0.45%，至2,080.15点；Nasdaq指数下滑19.683点，或0.4%，至4,919.644点。

--欧洲股市收低，回吐稍早涨幅，因欧元走强和美股下跌，促使投资者缩减交易头寸。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%，报1,547.72点，稍早上升至1,562.18点高位，此前数据显示，欧元区服务业数据强劲，且一些企业公布的业绩令人鼓舞。

德股DAX指数收涨0.2%，报11,350.15点。法国CAC指数收升0.15%，收报4,981.59点。英国富时100指数收高0.09%，报6,933.74点。

汇市:

--美元兑欧元触及2月底来最低，此前欧洲公债收益率上升带动对欧元的需求，且美国数据疲弱，巩固了对美联储将推迟升息的预期。欧元兑美元大涨逾1.5%，触及近10周最高的1.13710美元。美元兑瑞郎触及逾三个月最低的0.91140瑞郎。美元指数势将创下近七周最大单日跌幅。

纽约尾盘，美元指数跌1%，报94.116，美元兑瑞郎大跌1.11%，报0.91600瑞郎。美元兑日圆触及近一周低点119.205日圆。

债市:

--美国公债价格下滑，受全球公债市场遭抛售，推动公债收益率升至今年高位所打压，且苹果和荷兰皇家壳牌大规模发债。较长期公债跌幅最大，指标30年期公债收益率逼近3%，为12月5日来首见。10年期公债收益率触及3月9日来最高。

10年期公债跌16/32，收益率报2.2341%，盘中高见2.252%。30年期公债跌1-12/32，收益率报2.9819%，日高报2.996%。

--多数欧元区政府借贷成本均触及2015年高位，因通缩忧虑缓解及投资人对公债收益率超低水准的不安情绪，引发全球公债市场抛售愈演愈烈。指标10年期德国公债收益率触及年内高位0.595%，进一步远离上个月创下的纪录低位0.05%。较长期公债受创最大，德国30年期公债收益率上涨14个基点至1.17%，三周前曾低见0.40%。

西班牙及意大利公债收益率也分别触及1.91%和1.93%高位，当日大涨逾10个基点。法国、荷兰、比利时和奥地利公债收益率也都触及今年高位。爱尔兰10年期公债收益率升幅最大，劲扬20个基点，报1.32%，但仍低于近几个月触及的水准，葡萄牙和希腊公债收益率也是如此。

油市:

--油价触及年内高位，因美国原油库存自1月以来首次减少，但收盘从年内高位回落，因投资者和交易商在数周连涨后锁定获利。美元指数重挫也支撑油价和其他商品价格。

美国原油期货盘中急升逾2美元，至年内高位62.58美元，稍后回落，仅收涨0.53美元，报每桶60.93美元。布兰特原油期货盘中触及年内高位69.63美元后，一度跌至平盘之下，终盘上扬0.25美元，收报每桶67.77美元。

金属市场:

--金价小跌，因美国实质收益率上升，抵消美元大跌、美国数据疲弱以及对美联储是否会在6月会议上升息的疑虑带来的影响。美国指标10年期公债收益率升至两个月高位。

1910GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,190.01美元。美国6月期金收低2.90美元，报每盎司1,190.30美元。[GOL/HCN]

--伦敦期铜和多数其他工业金属从近期触及的高位下滑，因中国铜需求降低，且部分投资人认为市场大涨不受供需基本面支撑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.4%，报6,390美元，上日触及12月15日来最高的6,481美元。三个月期铝收盘没有成交，买盘最后跌2.7%，报1,921美元，周二触及近五个月高位。(完)

(整理 许娜；审校 龚芳)

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