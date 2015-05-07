《路透早报》--5月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国4月贸易数据

--瑞士4月失业率(0545)

--德国3月工业生产及贸易数据(0600)

--瑞士4月消费者物价指数(CPI)(0715)

--台湾4月贸易数据(0800)

--意大利3月工业生产(0800)

--英国3月贸易收支(0830)

--加拿大4月房屋开工(1215)及就业数据(1230)

--美国4月非农就业数据(1230)

--美国3月批发(趸售)库存和销售(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布季度货币政策声明(0130)

--英国央行货币政策委员会会议(5月11日周一继续开会)

--德国央行理事Joachim Nagel参加名为“检视货币政策”的研讨会(0500)

--欧洲央行管理委员会委员利卡宁参加支付论坛(0530)

--挪威央行总裁奥尔森发表演说(0630)

--瑞典央行举行执委会会议

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在国际货币金融机构官方论坛(OMIFIF)组织的活动中发表演说，题为“增强欧元区金融稳定性”(1130)

--纽约联邦储备银行总裁杜德利在第17届布朗克斯银行家早餐会发表演说(1345)

--美国财政部副部长拉斯金参加小型企业周活动的颁奖典礼(1800)

以下为5月7日下午5:00至5月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--出口民调显示英国保守党料将赢得大选，英镑触及一周高点

据投票站出口民调显示，英国首相卡梅伦所领导的保守党在周四的大选中，虽然可能无法取得过半数的席位，但仍可望在接下的五年内继续执政。

调查显示，保守党将在下议院650个席位当中取得316席，主要反对党工党则将赢得239个席次。若真如此，这将是中间偏左翼的工党有史以来最糟的选举结果之一。

出口民调出炉后，英镑在澳洲早盘跳升至一周高位，上涨近0.02美元至1.5430美元，且触及4月30日以来高位。

--美国初请失业金人口徘徊在15年低位附近，擦亮成长前景

劳工部公布，美国5月2日当周初请失业金人口增加3,000人，经季节性调整后为26.5万人，持于15年低位附近，且远低于分析师预期的28万。数据公布后，美元兑一篮子货币走强，美国股市上扬，公债价格攀升。

初请失业金人口四周移动均值触及2000年5月以来最低，续请失业金人口降至2000年11月以来最低。之前一周初请失业金人口被修正至26.2万，为2000年4月以来最低。

请领失业金人口数据持续改善暗示，3月就业岗位增长大幅放缓可能只是一次意外，美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在年内升息。 另一项数据显示，上月小型企业招聘增加，这也扶助支持了对就业增长相对强劲的预期。

--希腊无视债权人要求，拒绝在削减养老金和就业改革方面让步

希腊政府周四无视国际债权人的要求，拒绝削减养老金或减少裁员，这令下周谈判取得进展、确保让希腊获得急需的金融援助的希望更加渺茫。

希腊政府发言人表示，债权人不要指望雅典在所有方面都作出让步。希腊政府手中的现金即将用罄，但仍拖着不愿接受前任政府承诺实施的改革措施。谈判进展十分缓慢，国际贷款方已经排除了下周一欧元区财长会议上达成协议的可能性。

--美联储计划安排资产负债表缓步缩减，防止悬崖式落差冲击

美联储正在草拟计划，以防止明年手上约5,000亿美元债券到期时，美联储庞大的资产负债表骤然缩减，可能冲击市场及美国经济复苏。

虽然美联储去年10月停止了刺激性的资产购买计划，但随着持有部位到期，美联储仍持续买进抵押债券及公债，维持住4.5万亿(兆)美元的资产组合。美联储曾表示，在今年稍晚开始升息后，仍会继续重新投资一段时间。

当被问及中长期计划时，美联储官员表示，并不急于缩减资产组合；这暗示美联储将设法避免发生“悬崖式”落差情况--如果美联储让手上债券到期而不再重新投资，便可能出现这种情况。

--阿里巴巴季度营收增幅高于预期，CEO陆兆禧将卸任

阿里巴巴集团控股季度营收成长45%，高于分析师预估，因商品交易总额(GMV)跳增。此外，该公司称首席执行官(CEO)陆兆禧将卸任，5月10日起生效，由首席运营官(COO)张勇接任。陆兆禧将继续在董事会担任副主席。

阿里巴巴在3月31日止的季度营收上升至28.1亿美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的27.7亿美元。季度获利4.63亿美元，每股0.18美元。扣除特殊项目后，每股盈余0.48美元，高于分析师预估的0.42美元。

阿里巴巴收盘跳涨7.5%，报86美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收涨，受助于科技股上涨和全球公债收益率由升转跌。阿里巴巴季度业绩强劲，且市场臆测消费者测评网站Yelp.com可能将自身出售，带动科技股上涨。

道琼工业指数收涨82.08点，或0.46%，至17,924.06点；标准普尔500指数上升7.85点，或0.38%，至2,088.00点；Nasdaq指数上涨25.90点，或0.53%，至4,945.54点。

--欧洲股市基本收平，尾盘出现反弹，因公债跌势缓和，且欧元兑美元回吐涨幅，部分受助于一些优于预期的美国经济数据。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数基本收平，报1,547.04点，早盘跌至2月底来最低。

出口企业权值较重的德股DAX指数得益于欧元走软，以0.51%领涨，收报11,407.97点。英国富时100指数跌0.67%，报6,886.95点。法国CAC指数收低0.29%，收报4,967.22点。

汇市:

--美元兑欧元反弹，因德债收益率从年内高位回落，且美国上周初请失业金人口数据良好，提振了对4月非农就业报告的乐观情绪。欧元兑美元可能录得近一个月来最大单日跌幅，在稍早触及10周半高位1.13920美元后掉头下行。英镑兑美元小涨，且兑欧元可能录得逾两周来最大单日涨幅。

纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.7%，报1.12690美元。美元兑瑞郎尾盘上扬0.59%，报0.92160瑞郎。美元兑日圆尾盘升0.28%，报119.800日圆。美元指数上涨0.57%，报94.618。

债市:

--美国公债价格上涨，结束八日跌势，之前连跌中30年期公债收益率被推高至3%之上，为今年首次。长债涨幅最大，30年期公债价格涨幅远超一个大点，此前欧债多日跌势告终。

美国指标10年期公债价格升16/32，收益率报2.2818%；30年期公债收益率报2.9105%，价格大涨1-14/32，稍早该收益率高见3.038%。

--德国政府借款成本回吐了20个基点的升幅，因在德债收益率触及七个月高位近0.80%后，投资人回场买入最高评等德债。指标德国10年期公债收益率稍早触及去年11月来最高0.799%，但之后走势急转直下，尾盘跌2个基点，报0.58%。

多数欧元区其他主要公债收益率在盘初大涨后也转跌。法国10年期公债收益率一度升至1.12%，之后回落至0.90%。

油市:

--油价急跌3%，因美元抺去过去两日录得的跌幅回升，使油市可能在五周内首周下跌。此外，原油供应忧虑也令油市承压。

布兰特原油收跌2.23美元，或3.3%，报每桶65.54美元；布兰特原油本周可能下挫1.6%，将为4月30日来首周下跌。美国原油收低1.99美元，或3.3%，报每桶58.94美元。汽油下挫2.3%，收报略高于每加仑1.99美元，录得一个月来最大单日跌幅。

金属市场:

--金价连续第二日下跌，因美元上涨和公债收益率早盘攀升，削弱黄金的吸引力，美国升息时机的不确定也拖累金价走低。

1814GMT，现货金跌0.8%，报每盎司1,182.31美元，连续第五日留守在关键水平1,200美元以下。美国6月期金收低8.10美元，报每盎司1,182.20美元。

--期铜上涨，受对中国将祭出更多经济刺激举措的期望支撑，但股市下跌和美元走强，限制了期铜涨幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,400美元，周三收报6,390美元。指标期铝下挫至一周低点1,871.5美元，收报1,883美元，低于周三最后买盘报1,921美元。(完)

(整理 许娜；审校 龚芳)

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