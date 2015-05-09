《路透早报》--5月9日

图为在东京拍摄的日元和美元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

[重大数据或新闻]

--美国就业成长上月反弹，失业率降至七年低位5.4%，显示经济成长重拾动能，美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在今年升息。

美国劳工部周五称，4月非农就业岗位增加22.3万，因服务业岗位增长抵消了矿业就业岗位减少。失业率下降0.1个百分点，至2008年5月以来最低，且就业市场的参与率也提高。3月就业岗位增幅被下修至仅8.5万，为2012年6月以来最低。薪资表现仍然疲弱。4月平均时薪仅增长0.03美元。

* 在美国4月就业报告发布后，路透调查显示多数交易商预计美联储在9月升息，今年升息两次。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，预计希腊问题的最坏情境不会出现。他说，已经讨论了希腊紧急贷款援助(ELA)计划的抵押品价值减计，但尚未作出决定。他预计债市的过度波动性不会继续。

* 希腊财政部长瓦鲁法基斯称，他确定月底前会与债权人达成协议，但不是在周一。

--欧洲央行总裁德拉吉表示，量化宽松计划进展平顺，担忧债券稀缺的理由并不充份，该计划并未造成债市流动性枯竭。德拉吉称，若情势改变，量化宽松计划有足够弹性进行调整。

* 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧洲央行量化宽松方案一如计划发挥效用。

--瑞士央行总裁乔丹称瑞郎估值过高，将在必要时干预汇市，以影响货币市场状况。

--日本自民党政调会长稻田朋美周五在路透专访中表示，日本央行目前无需进一步放松政策，因延迟实现通胀目标主要是因为油价下跌。

--中国央行周五发布一季度货币政策执行报告称，要根据流动性供需、物价和经济形势等基 础条件的变化适度调整货币政策力度，包括完善中央银行抵押品管理框架；目前，各类货币 政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流 动性水平。

--周五公布其他重要的经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国3月趸售库存较前月增长0.1%，预估为增长0.3%，2月修正后为增长0.2%，前值为增长0.3%。

* 加拿大统计局公布数据显示，加拿大4月就业人数降幅大于预期，因兼职就业人数降幅超过全职就业人数增幅。4月失业率持平于6.8%。

* 加拿大4月经季节调整房屋开工年率降至18.18万户，3月下修为18.95万。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨逾1%，因美国就业数据强劲，显示经济成长重拾动能，但尚不足以引发美联储将早于预期升息的预期。道琼工业指数收涨267.05点，或1.49%，至18,191.11点；标准普尔500指数上升28.10点，或1.35%，至2,116.10点；Nasdaq指数上涨58.00点，或1.17%，至5,003.55点。本周，道指上涨0.9%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数微跌0.04%。

--欧洲股市强劲反弹，英国大选结果显示首相卡梅伦领导的亲商保守党赢得连任五年后，英股领涨。美国和欧洲公债市场恢复平静以及美国就业数据显示，4月就业增长重拾动能及失业率降至近七年低点，这支撑了整体市场信心。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数劲扬2.83%，报1,590.75点，英国富时100指数大涨2.32%，报7,046.82点。德股DAX指数劲涨2.65%，收报11,709.73点。法国CAC指数收高2.48%，收报5,090.39点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币周五未能出现大涨行情，因此前美国公布的就业报告有好有坏，令美联储升息的时机更不明朗，但美元兑欧元走强扶助美元指数小涨。在就业数据公布后，美元兑一篮子主要货币一度上扬，欧元兑美元也跌穿1.12美元至1.1179美元日低，但随着交易商消化就业报告中的负面细节后，美元回吐了盘中多数升幅。

美元指数纽约尾盘升0.16%，报94.783，欧元兑美元尾盘跌0.51%，报1.12080美元。美元兑日圆持稳在119.745日圆，美元兑瑞郎升1.09%，报0.93150瑞郎。英镑兑美元尾盘升1.35%，报1.5450美元，离英国首相卡梅伦赢得大选后英镑创下的逾10周高位1.5522美元不远。

债市:

--美国公债价格上涨，受助于美国4月就业数据有好有坏，这助燃了对美联储将要等到今年晚些时候才开始升息的预期。指标10年期公债升9/32，收益率报2.1496%，30年期公债收益率报2.9006%，价格涨4/32，本周稍早该收益率突破3%，为今年首次。

--德国借款成本周五下降，因美国就业报告有好有坏，打压对美国短期内升息的信心，而油价回落扶助消除通缩忧虑。德国10年期公债收益率跌6个基点，报0.54%，周四一度逼近0.80%。周五收益率下滑令本周升幅降至约18个基点，低于上周的21个基点，周四该收益率一度有望创下逾十年最大两周升幅。其他欧元区公债收益率周五亦下降。

油市:

--布兰特原油在上涨一个月后首次周线收低，市场重新忧虑全球供应过剩。美国原油连升第八周，受助于美国就业数据和美国飓风季首个风暴形成的消息。周五，布兰特原油收跌0.15美元，或0.2%，报每桶65.39美元。本周布兰特原油下挫1.6%。该合约之前四周连涨，累计攀升约20%。美国原油收升0.45美元，或0.8%，报每桶59.39美元。本周美国原油升0.4%，为连续第八周上涨，期内涨幅为32%。

金属市场:

--金价小涨，结束两日连跌，因美国3月就业数据被下修，支持了对美联储短期内不会升息的臆测。1855 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,187.52美元。美国6月期金收涨6.70美元，报每盎司1,188.90美元。现货银上扬0.7%，报每盎司16.43美元。现货铂金升0.8%，报每盎司1,137美元。现货钯金急升2.5%，报每盎司796.75美元，稍早触及两个月最高801美元。

--期铜下滑，但主要消费国中国需求强劲的迹象扶助支撑铜价，而锡市场关注因印尼减少出口令供应收紧的预期。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买盘最后报6,385美元，周四收报6,400美元。期锡下滑75美元，至15,900美元，预计期锡将从主要出口国印尼出口减少中获得支撑。(完)

(整理 利棣儿 审校 母红)

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