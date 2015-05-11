《路透早报》--5月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国央行公布4月金融数据

--澳洲3月房屋融资和投资性房屋融资(0130)

--日本3月同时指标和领先指标(0500)

--英国3月工业生产和制造业产出(0830)

--美国4月NFIB小企业信心指数(1300)、3月JOLTS职位空缺数(1400)、4月联邦预算(1800)

--韩国4月进出口价格(2100)、4月失业率(2300)

--新西兰4月食品价格指数(2245)

--日本4月银行放款余额(2350)、3月未经季节调整的经常帐(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲公布2015/16年联邦预算

--欧洲经济暨财政事务理事会会议

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen表讲话(0630)

--瑞典央行发布4月政策会议记录(0730)

--美联储前主席格林斯潘在第17届全球私募股权投资年会上发表演说(1300)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(1645)

--新西兰央行发布金融稳定性报告(2100)

以下为5月11日下午5:00至5月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德国建议希腊对改革进行公投，其他国家警告可能推迟救援

欧盟最大的金主德国周一建议，希腊可能需要进行公投，来批准痛苦的经济改革，但雅典称目前无此计划，而其他人则警告公投可能令重要的救援延迟。

希腊提前一天向国际货币基金组织(IMF)偿付7.5亿欧元，平息了眼下的担忧。不过希腊财政部长瓦鲁法基斯称，流动性情况“极度紧急”，需要在未来几周达成协议进一步释放资金。希腊与IMF、欧盟执委会和欧洲央行谈判出现一些进展，欧元区各国财长表示欢迎，但表示达成协议还需进一步努力。

--英国央行维持指标利率在0.5%不变，静待通胀报告

英国央行维持指标利率在纪录低点0.5%不变，认为尽管经济成长展望稳健，但物价和薪资前景仍太过疲弱，令其无法升息。英国央行并未发表声明，但央行总裁卡尼周三提出央行成长和通胀预测的季度更新时，将提供进一步说明。多数经济分析师都预期英国央行在2016年初之前不会升息，路透上周调查的分析师也全都预期本月不会升息。美联储今年料开始升息，英国央行料在之后跟进，而欧洲央行将更晚才会采取行动。

--中国外管局年报：今年跨境资金流动料加剧，但国际收支差额仍总体可控

中国国家外汇管理局发布2014年年报称，预计2015年中国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态，国际收支差额有望延续规模适度、总体可控的局面。年报并指出，今年经常项目顺差规模可能增加，资本和金融项下跨境资金流动有可能震荡加剧。需要密切关注部分领域的跨境套利投机活动，不过，中国外汇储备充裕，抵御外部冲击的能力较强。

--旧金山联储总裁威廉姆斯称，不应暗示何时将开始升息

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不应暗示何时将开始升息，联储在看到经济数据前不应对利率变动做决定，每一次会议都有可能升息。他表示，就业增长颇为稳健，是今年动能良好的迹象，预计年底前能达到联储的就业目标，往后一年内失业率将跌穿5%，通胀升至2%，利率将不断上升。

--五家大型银行母公司或主要部门承认外汇操纵指控--消息

知情消息人士称，多达五家大型银行的母公司或主要银行部门，而非较小分支机构，料将对美国当局的刑事指控认罪，承认操纵汇率。有几家银行可能最快在本周解决美国司法部的外汇案调查。这几家银行包括摩根大通、花旗、英国的苏格兰皇家银行、巴克莱以及瑞士的瑞银集团。这么多大型银行的母公司或者主要银行部门协同对刑事指控认罪，这种情况史无前例。美国司法部发言人Peter Carr拒绝评论。花旗、摩根大通、苏皇、瑞银和巴克莱都拒绝置评。

--德国经济2015年成长率有可能高于原预估的1.6%--IMF

国际货币基金组织(IMF)一名高层官员指出，若低油价及欧洲央行买债计划的传导效应大于预期，德国2015年经济成长率有可能高于IMF在4月预测的1.6%。IMF欧洲部门助理总监Enrica Detragiache在柏林表示，德国经常帐盈余居高不下令人忧心，因发达经济体需求仍疲软。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收跌，因担忧希腊岌岌可危的金融状况和中国成长放缓，且能源股跟随油价走低。在欧元区财长开会讨论希腊改革换救助协议之时，投资者对欧洲的情况不甚乐观，尽管希腊称已偿还将于周二到期的国际货币基金组织(IMF)大约7.5亿欧元的贷款。投资者也关注中国经济状况，中国周日宣布降息以刺激经济成长。标普500指数10大类股全数收低，能源股劲跌2.05%，是最大跌幅的板块。

道琼工业指数收跌85.94点，或0.47%，至18,105.17点；标准普尔500指数回落10.77点，或0.51%，至2,105.33点；Nasdaq指数收挫9.976点，或0.2%，至4,993.572点。

--欧洲股市大多收低，法国股市跌幅最大，因此前一军机坠毁拖累空客股价大跌。在中国降息后，矿业股走强扶助支撑市场。空客大跌2.1%，领跌法股，法国CAC指数收低1.23%，报5,027.87点。其他欧元区股指也承压，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低0.7%。德国DAX指数下滑0.31%，报11,673.35点。英国富时100指数收低0.24%，报7,029.85点。对希腊债务谈判僵局的担忧持续，拖累希腊指标ATG指数下挫2.5%。

尽管欧元区主要股指均下挫，但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.31%，报1,595.64点，受英国矿业股支撑。

汇市:

--美元兑欧元上扬，因对希腊退出欧元区的担忧重燃，而新西兰元兑美元挫至逾七周最低，因臆测新西兰央行可能降息。美元得益于对希腊局势的不安，兑欧元连升第三日。美元指数也录得三日连涨。新西兰元兑美元创下2011年底来最大单日跌幅，因市场对新西兰央行可能降息的臆测升温。新西兰元触及七周半低点0.7337美元。英镑兑美元升至年内最高水准1.5611美元。

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.5%，报1.11535美元，美元兑瑞郎升0.4%，报0.93440瑞郎，美元兑日圆升0.2%，报120.130日圆。美元指数升0.3%，报95.046。

债市:

--美国公债收益率上涨，本周美国财政部将标售640亿美元新债，且许多经济数据将出炉，这些经济报告将为美国经济成长步伐提供新线索。

指标10年期公债价格尾盘下跌25/32，收益率报2.24%，高于周五尾盘2.15%。30年期公债大跌1-28/32，收益率从2.90%上升至3.01%。

--希腊公债收益率攀升，因德国提出，让希腊民众对欧洲要求希腊进行痛苦改革以换取进一步金援进行公投，这进一步增加了问题的不确定性。尽管两位希腊财政部官员称，希腊已经偿还周二将到期的7.5亿欧元IMF贷款，但这并未完全消除对希腊短期违约的担忧。希腊可能遭遇的另一个打击是，分析师预计惠誉将在周五将希腊信用评等调降至B级。

10年期希腊公债收益率上扬12个基点，至10.90%。其他欧元区公债收益率也上升。10年期德债收益率升5个基点，报0.59%，部分因欧元区通胀预期反弹，以及投资者对超低收益率的担忧重燃，导致欧元区公债市场遭抛售。

油市:

--油价小跌，因有迹象显示油价数周升势鼓励美国页岩油产量反弹，尽管政府预计6月页岩油产量减少。上周二叠纪盆地页岩油钻机数量在连跌数月后增加，为年内首次，这是市场对油价反弹做出反应的迹象。不过美国能源资料协会(EIA)预计，6月成长最快的美国页岩油油田的日产量将下降7.1万桶，至497万桶。

美国原油收低0.14美元，报每桶59.25美元。布兰特原油收跌0.48美元，报每桶64.91美元。上周美国原油期货价格连续第八周上涨，但布兰特原油期货则在连升四周后下滑。

金属市场:

--金价走低，因对希腊偿债前景的持续担忧带动美元反弹，由此产生的影响盖过了美国数据支撑美联储要到今年晚些时候才升息的押注对金价的提振。

1905GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,183.10美元，连续七日处于1,200美元关键位之下。美国6月期金收跌0.5%，报每盎司1,183美元。。

--期铜下滑，因对中国降息是否足以刺激该国经济成长的忧虑浮现。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买盘最后报每吨6,360美元，低于周五买盘最后报6,385美元。自1月底迄今，期铜累计上涨约20%。(完)

(整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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