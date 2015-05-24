《路透早报》--5月25日

调查：人民币和印度卢比来年料将走弱 美升息预期支撑美元
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--日本4月贸易数据(24日2350)
--台湾4月工业生产指数年变动率(0800)
--意大利4月对非欧盟地区贸易收支初值(0800)
--台湾4月M2年增率(0810)
--韩国5月消费者信心指数(2100)
--新西兰4月贸易数据(2245)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--美国金融市场因阵亡将士纪念日休市
--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在金融中介协会2015年学术会议上发表演说(1215)
--非洲开发银行第50届年会(至5月29日)。会议将选举新总裁
以下为5月22日下午5:00至5月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--美国4月基础通胀走坚，支持FED继续迈向升息
美国消费者物价涨速在4月放缓，因汽油价格疲软，不过住房和医疗成本上升提高基础通胀压力，应会使美联储(FED)持续向今年稍晚升息迈进。劳工部称，4月消费者物价指数(CPI)上涨0.1%，3月为上升0.2%。4月CPI较上年同期下跌0.2%，为2009年10月以来最大降幅。扣除食品和能源成本的核心CPI上升0.3%，为2013年1月以来最大升幅。
数据公布后美国公债价格下跌，美国股指期货转跌，美元指数上涨。
--美联储主席叶伦预计今年升息，因经济不利因素开始消退
美联储主席叶伦周五表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。尽管表示经济前景总是高度不确定，且指出通胀持续处于低位，但叶伦称，推迟收紧货币政策直至就业和通胀达到央行的目标水准，可能会有令经济过热的风险。叶伦还重申了3月时的观点，即一旦美联储开始升息，过程可能是逐步的。她还表示，升息的时机要看未来的经济数据。
--IMF称，日本央行和政府对国内经济前景的看法太过乐观
国际货币基金组织(IMF)警告，日本央行即便采取更多货币放松政策，实现通胀目标需要的时间可能也比其预期要长，并称需要进行“更大胆”的结构性改革，来摆脱根深蒂固的通缩心态。IMF称，由于提振通胀的进展拖延，日本央行必须准备采取增加购买资产、把目光投向期限更长的资产等措施，来进一步放松政策；并警告日本最大的风险来自于内需疲软，以及财政政策和增长策略“不完善”。IMF敦促日本首相安倍晋三加快财政改革，修补国家财政时不要依赖“过度乐观”的估计。IMF还称，日圆实质有效汇率2014年下半年有所走软后，已普遍企稳。
--美国参议院投票通过“快速通道”贸易授权法案
美国总统奥巴马周五取得重大胜利，参议院经投票决定，赋予他“快速通道”贸易授权，这将有助于完成环太平洋地区12国的贸易谈判。现在外界的目光转向转向众议院，那里对于“快速通道”贸易授权法案的反对声更为强烈。TPA如果最终签署成为法律，其有效期最长达六年，将可沿用至奥巴马继任者所洽谈的任何协议。此外，美参议院还以51对48票否决允许对贸易伙伴国故意压低本币汇率施加制裁的修正案。
--希腊内政部长称6月没钱偿还IMF，除非与债权人达成协议
希腊内政部长Nikos Voutsis周六表示，希腊若不能与与债权人达成协议，下月将无力偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款。这是希腊政府关于谈判失败后违约可能性的最明确说法。周五，欧洲领导人敦促希腊回到谈判桌前进行“密集的工作”，以在现金耗尽之前完成改革协议，但回避希腊有关达成一项全面长期解决方案的要求。希腊总理表示对很快达成协议感到“非常乐观”。
--消息人士称，欧盟反欺诈办公室对中国太阳能面板进口展开逃税调查
据知情人士透露，欧盟反欺诈办公室(OLAF)正在调查中国太阳能面板的生产商和进口商，怀疑他们逃避旨在确保市场公平的进口税。这是2013年欧盟执委会达成协议，允许中国制造商以最低价格向欧盟出口产品以来，中国太阳能设备生产商面临的一系列挑战中的一个。倘若OLAF认定存在关税欺诈，则可能建议欧盟成员国向相关欧盟进口商追回被逃税款，并可能对故意进口存在不实描述商品的进口商提起刑事起诉。
--G7财长本周开会，讨论全球疲弱经济及希腊问题
全球经济成长徘徊不前，通胀压力低迷，且债市走势震荡，在这样的背景下，全球主要发达国家财长本周将齐聚德国。在他们的议程中，希腊及其如何继续留在欧元区将是重要话题。周五美国将公布的数据几乎肯定会显示该国上季萎缩，会谈可能还会就此着墨。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周五下跌，此前美联储主席叶伦的讲话暗示美联储准备好在今年升息，这和市场预期一致。道琼工业指数跌53.72点，或0.29%，收报18,232.02点。标准普尔500指数下跌4.76点，或0.22%，收报2,126.06点。Nasdaq指数下滑1.43点，或0.03%，收报5,089.36点。本周道指下跌0.2%，标准普尔500指数攀升0.2%，NASDAQ指数上涨0.8%。
--欧洲股市徘徊在三周高位附近，因欧元走软提振出口类股，但在Richemont警告主要亚洲市场销售仍艰困后，奢侈品类股承压跑输。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,617.91点，但仍接近约三周最高水准。德股DAX指数收低0.42%，报11,815.01点。法股CAC指数微跌0.07%，报5,142.89点。英国富时100指数收涨0.26%，报7,031.72点。
汇市:
--美元走强，逆转盘中跌势，因美国通胀数据显示，基础通胀压力增加，提升了美联储在今年晚些时候升息的可能性。美联储主席叶伦今日晚些时候发表讲话称，仍可能在今年升息，这支持了美元。欧元兑美元在EBS电子交易平台回落0.99%，触及日低1.10025美元，为4月29日以来最低。本周欧元下跌3.83%，为2011年9月以来最大周度跌幅。美元兑日圆攀升0.45%，报121.57日圆，此为10周高位。本周，美元兑日圆上扬1.95%，为12月初以来最大单周涨幅。
债市:
--美国公债收益率上涨，因美国4月核心消费者物价指数增长强于预期，激活了对今年稍晚通胀可能接近美联储2%目标的预期。指标10年期公债价格在清淡交投中跌7/32，收益率报2.213%，较周四收盘升3个基点。两年期公债收益率攀升4个基点，报0.618%。
--德债收益率回落，本周有望录得五周来首次下跌，因市场关注欧洲央行继续购债，这扶助债市在过去数周大幅震荡后回稳。希腊债市逆势而动，收益率攀升，因最近与债权人的磋商未能达成任何债务协议。周五，10年期德债收益率回落3个基点，报0.60%。法国和其他最高评等欧洲公债收益率跌幅类似。意大利和西班牙可比公债收益率持稳至小跌。希腊两年期公债收益率攀升75个基点，至24%。
油市:
--油价下挫近2%，因美元上扬及在美国阵亡将士纪念日长周末前出现获利了结，油价结束两日连升。美国原油收低1美元，或1.7%，报每桶59.72美元。但本周美国原油期货升3美分，连涨第十周。布兰特原油收挫1.17美元，或1.8%，报每桶65.37美元。本周布兰特原油期货大跌2.1%。
金属市场:
--金价下跌，势将录得四周内首周下跌，此前美联储主席叶伦称，她预计美联储将在今年升息。在1900 GMT，现货金下滑0.1%，至每盎司1,204.72美元。本周金价下挫1.6%。美国6月期金小跌0.10美元，收报每盎司1,204美元。现货银跌0.6%，报每盎司17.02美元，本周势将下挫2.6%。现货铂金跌0.9%，报每盎司1,141.74美元。现货钯金下滑0.7%，报每盎司783.50美元。
--伦敦期铜价格下跌，因担心最大消费国中国的需求，而期镍价格触及四周低位，此前伦敦金属交易所(LME)镍库存上升至纪录高位。LME三个月期铜收盘时没有成交，买盘最后报6,161美元，稍早触及三周低位6,143美元，周四报每吨6,260美元。期镍下挫2.2%，报每吨12,710美元，稍早触及一个月低点12,680美元。(完)
(整理 许娜；审校 李爽)
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