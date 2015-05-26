《路透早报》--5月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士第一季非农就业岗位(0715)

--英国5月工业联盟(CBI)零售销售差值(1000)

--美国4月耐久财订单(1230)

--美国3月联邦住房金融局(FHFA)房价指数(1300)

--美国3月标普/Case-Shiller经季调房价指数(1300)

--美国5月Markit综合采购经理人指数(PMI)和服务业PMI初值(1345)

--美国5月消费者信心指数(1400)

--美国4月新屋销售年率(1400)

--美国5月里奇蒙联储综合制造业指数(1400)

--美国5月达拉斯联储制造业活动指数(1430)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--前美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克就亚洲经济发表演说(0830)

--意大利央行举行年度会议，总裁维斯科在会上发表演说(0830)

--欧洲央行管理委员会委员诺亚以身为法国金融监管机构ACPR主管身分发表谈话(0830)

--瑞士央行总裁乔丹举行公民论坛

--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西就“整固爱尔兰复苏--接下来该如何？”发表演说(0930)

--瑞士财政官员Jacques de Watteville以打击避税的主题发表演说(1200)

--日本央行公布4月政策会议的会议记录(2350)

以下为5月25日下午5:00至5月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊称很想按时偿债，但心有余而力不足

希腊政府周一表示，该国打算履行偿债义务，但急需救助资金使该国可以这样做。多位希腊高级官员坚称，希腊没有资金偿还一笔将在下周到期的贷款。颇具影响力的反对党议员Dora Bakoyianni向希腊政府进一步施压称，如果政府本周没有达成救助协议，希腊将可能实施资本管制，以防止存款外流。

希腊政府发言人Gabriel Sakellarid否认会出现这样的“末日情境”，他表示，“根本不可能”实施资本管制。他还否认了有关希腊政府将一次性偿清6月到期IMF贷款的报导。在希腊和债权人的技术团队周二恢复磋商前，希腊总理齐普拉斯和该国的谈判团队周一稍晚开会，讨论协商的进度。

--李克强称中国经济今年料将增长约7%，中智两国签署本币互换协议

中国国务院总理李克强在联合国拉丁美洲及加勒比海经济委员会(ECLAC)位于圣地亚哥的总部称，中国经济今年预计将增长约7%；并表示，4月和5月数据显示中国经济保持动能。[nL3S0YG3GS]

智利央行和中国人民银行周一在一份声明中称，双方签署的本币互换协议规模为2.2万亿智利比索(36亿美元)，协议有效期为三年。智利外长Heraldo Munoz称，中国还计划将在智利建立人民币清算行，这将是在拉美设立的首个清算行，“可以成为项目融资的基础”。此协议为人民币在南美的使用扫清了道路，同时两国将增强贸易关系。

--中国银监会称不良贷款增长态势将持续，地方平台风险突出

多位消息人士对路透表示，中国银监会主席尚福林预计银行不良贷款快速增长的态势还将持续一段时期；其中，地方融资平台潜在信用风险较为突出，而房地产市场调整致该领域金融风险上升。消息人士引述尚福林在本月初召开的经济金融形势分析会上讲话称，一季度银行新增不良贷款已达去年全年增量的56%；部分行业和地区持续承压，不良贷款加速暴露。信用风险扩散蔓延有所加快，风险从产能过剩行业向上下游产业链扩散，从东部沿海地区向中西部地区扩散。非标债权业务规模仍在扩大，风险脆弱性较大。路透就此事联系中国银监会，但暂未获得其评论。

此外，两位消息人士周一对路透表示，中国上海银监局预计今年年底前辖区内不良贷款率很可能上升至1%-1.1%区间；且一季度存款余额同比增速首次低于5%，预计受经济增速放缓以及资本市场回暖加大存款分流等因素影响，全年存款增长势头不乐观。消息人士引述上海银监局局长廖岷本月初一次会议上讲话称，随着房地产政策调整，当前上海房地产出现短期量价“悬崖式”下跌的风险在减退，但在某种程度上可能诱使信贷资金继续向房地产行业集中，中长期结构风险较为明显。

--Charter以小吃大，接近达成550亿美元收购时代华纳有线

熟知内情的消息人士表示，时代华纳有线已接近与较小对手Charter Communications Inc达成协议，接受后者约550亿美元的并购，美国第二与第三大有线电视运营商将因此合而为一。如果交易达成，两者的合并将足以与美国最大有线电视与宽带运营商康卡斯特(Comcast)匹敌，对Charter而言将是一大胜利，Charter去年的并购要求遭到时代华纳回绝。根据消息人士，这宗包含现金与股票的交易，将时代华纳的估值定于每股195美元。该消息人士称，这项交易料于周二宣布，而且Charter还将以104亿美元的价格，收购美国第六大有线运营商Bright House Networks。

----加拿大财政部官员称G7会议将讨论近期汇率走势

一名加拿大高级官员表示，七国集团(G7)财长和央行总裁本周在德国召开会议时将讨论近期的汇率走势。该官员对记者表示，过去几个月的汇率走势反映了世界经济的情况，特别是美国和欧洲经济的复苏。这位要求不具名的官员称，G7会议结束后不会发布最终的公报，而是由德国发布主席国声明；其他将讨论的主题还包括国际税务问题、金融业监管和IMF配额改革。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市适逢阵亡将士纪念日休市。

--欧洲股市下跌，西班牙和希腊股市下挫，因投资者担心希腊债务问题和一西班牙地区选举结果反应选民不支持政府。希腊ATG股指下挫3.1%，希腊政府周一表示，该国打算履行债务责任，但急切需要救助资金使该国可以这样做。西班牙IBEX指数劲跌2%，此前该国执政党人民党(People's Party)在周日进行的地区和地方选举中落败。法股CAC指数下跌0.5%，报5,117.17点。今日市场成交清淡，伦敦、法兰克福和纽约市场因假期休市。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币在欧洲市场触及一个月高位，此前美国核心消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，增强美联储今年稍晚升息的可能性。今日交投清淡，欧洲多数市场以及美国因假期休市。美元指数上涨0.3%至96.475，创下一个月高位。

欧元兑美元一度跌至1.0959美元的一个月低点，一些人指称西班牙反撙节党派的胜利为一个因素。对希腊下月因资金短缺无法偿债的担忧也令欧元承压。欧元兑美元欧洲汇市尾盘跌0.4%，报1.0974美元。美元兑日圆在两个月高点121.78日圆附近交投。

债市:

--美国债市适逢阵亡将士纪念日休市。

--欧洲大多数金融市场适逢假期休市。

油市:

--原油期货上扬，因全球需求增长抵消了美元走强的拖累，尽管美国和多个欧洲市场休市导致成交清淡。1750 GMT，近月布兰特原油期货上扬0.53美元，报每桶65.90美元，之前触及日内低位64.72美元。美国原油期货小涨0.08美元，报每桶59.80美元。

金属市场:

--金价小涨，尽管美联储准备在今年收紧货币政策的迹象提振美元兑主要货币走强。1826GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,206.80美元，仅略高于上一交易日触及的近两周低点1,201.20美元。英国和美国市场因假期休市，市场成交清淡。现货银升0.8%，报每盎司17.12美元。现货铂金升0.3%，报每盎司1,145.50美元。现货钯金升0.3%，报每盎司785.98美元。

--伦敦市场适逢假期休市。 (完)

(整理 许娜；审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。