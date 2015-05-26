《路透早报》--5月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国4月工业企业利润(0130)

--澳洲第一季建筑完工(0130)

--德国6月Gfk消费者信心指数(0600)

--瑞银集团(UBS)4月瑞士消费指数(0600)

--法国5月消费者信心指数(0645)

--美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数(1100)

--日本4月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--里奇蒙联储总裁拉克尔发表题为“从乡村银行到系统稳定性金融机构：追求金融稳定性的百年之路”的演说(0010)

--七国集团(G7)财长和央行总裁会晤(至5月29日)，美国财政部长杰克卢出席

--日本央行副总裁岩田规久男会晤商界领袖(0130)

--美国财政部长杰克卢参与伦敦政治经济学院主持对话(0945)

--加拿大央行宣布政策利率决定(1400)

--欧洲一些央行就加入欧盟及各自在过程中扮演的角色召开会议(至5月28日)

以下为5月26日下午5:00至5月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国企业投资和楼市等数据亮丽，显示经济成长势头增强

美国4月衡量美国企业投资支出计划的指标--核心资本财订单增长1.0%，3月数据上修至增长1.5%；5月美国经济谘商会消费者信心指数也从4月的94.3上升至95.4，这都表明经济成长摆脱第一季的低迷态势，开始加速。此外，上月新屋销售大增，3月整体房价稳步上扬，这应提振家庭资产，并支持消费者支出。分析师表示，这些乐观的数据使得美联储(FED)仍有望在今年晚些时候开始升息。

--希腊与债权方淡化对下周可能出现违约的担忧

希腊与其欧洲债权方周二试图淡化对希腊下周无法偿还国际货币基金组织(IMF)贷款造成违约的担忧。希腊政府周一重申，其将努力偿还IMF的3亿欧元贷款，财政部长瓦鲁法基斯表达了对及时与债权方达成协议避免违约的信心。这获得了德国的正面响应，欧盟执委会主席贾克也表达了乐观看法，认为希腊政府将会按时偿债。希腊一位官员表示，原计划周二开始与IMF、欧洲央行和欧盟执委会展开新一轮磋商，但由于“技术原因”推迟至周三。官员们称，磋商之后欧元区副财长周四将召开电话会议，不过预计届时不会达成协议。

--美国财政部高官称，中国必须推进人民币汇率改革

美国财政部高级官员称，中国必须推动人民币自由化进程，才能令人民币被纳入IMF的特别提款权(SDR)货币篮子。这位要求匿名的官员表示，美国敦促中国继续完成改革，开放资本账户，并放松对汇率的管制。此官员称这些改革对于人民币加入SDR货币篮子是必要的，并提到美国最近评估结果认为人民币仍被严重低估。

IMF周二稍早称，人民币币值不再被低估，称“中国的改革目标应当是在未来2-3年内基本上实现浮动汇率”。

--美联储副主席费舍尔称，FED升息可能引发全球性波动

美联储副主席费舍尔表示，联储在进行近10年来首次升息时，应当权衡对全球经济的影响，并且可以预见金融市场将由此产生的一些波动。他称，“政策利率真正上调可能引发进一步波动，但我最有把握的预测是，我们的货币政策正常化进程，是新兴经济体能够应对的。” 此外，费舍尔指出，升息时间和步伐不应让市场意外；而若海外增长疲软，美联储可能放慢升息速度。费舍尔未在讲话中给出升息时间表，但清楚地表明升息将近。

--Charter以560亿美元收购时代华纳有线交易面临美国监管审查

Charter Communications同意以560亿美元收购规模较大的同行时代华纳有线，试图借此重塑美国有线电视行业版图。该公司将努力绕过导致康卡斯特(Comcast)早先对时代华纳有线的收购协议夭折的监管障碍。合并后的公司将在有线和互联网市场拥有很大份额，该交易是朝着有线电视先驱、Charter的最大股东John Malone一直倡导的行业整合迈出的一大步。但美国联邦通讯委员会(FCC)主席Tom Wheeler称，在两家公司得以合并前，该委员会审视若批准该交易，美国消费者将获得什么好处。在宽频市场的份额可能成为审查的重点。时代华纳有线股价上涨7.3%至183.60美元，仍然远低于Charter现金195.71美元加股票的报价。Charter股价收高2.5%，报179.78美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下跌，标普500指数录得三周来最大单日百分比跌幅，因担心希腊财政危机，且一些美国经济数据强劲，燃点美联储可能会尽早升息的预期。标普500指数10大类股全数下跌，油价下滑拖累能源股和运输类股走低。

道琼工业指数收低190.48点，或1.04%，收报18,041.54点；标准普尔500指数下跌21.86点，或1.03%，收报2,104.20点；Nasdaq指数下滑56.61点，或1.11%，收报5,032.75点。

--欧洲股市下跌，因希腊债务问题和西班牙执政党在地区选举中受挫，抵销航空股上涨为股市带来的提振。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.8%。西班牙IBEX指数周二再跌0.7%，盘中一度录得约五周来最大两日跌幅。希腊ATG指数上涨1.1%，该指数今年迄今升幅为零，表现落后于其他欧洲股市。

英国富时100指数收跌1.18%，报6,948.99点。法股CAC指数下跌0.66%，报5,083.54点。德股DAX指数收低1.61%，报11,625.13点

汇市:

--美元兑一篮子主要货币攀升超过1%，扩大近期升幅，最新上扬1.31%，势将录得约两年来最大单日升幅，因美国经济数据强劲，提振美联储在今年升息的预期。美元兑日圆攀升至近八年最高水准，且将欧元压低至1.09美元以下，为一个月来首见。欧元兑美元纽约尾盘跌1%，报1.0873美元，接近日内低位。

债市:

--美国长期公债收益率走低，有望录得逾一周最大单日跌幅，因美联储将在年内升息的预期提振美元走强。收益率曲线趋平，两年和三年短期公债收益率在触及两周高位后企稳，但10年和30年期公债收益率回落。

美国两年期公债尾盘小涨，收益率从上周五的0.63%，降至0.61%。30年期公债价格尾盘上扬2-4/32。指标10年期公债价格尾盘升26/32，收益率报2.14%，低于上周五的2.23%。

--西班牙借贷成本微幅上涨，因西班牙地区选举证实该国政治分歧加剧，民众已经厌倦了撙节举措。西班牙和葡萄牙10年期公债收益率上升9-11个基点，分别报1.88%和2.56%。

希腊忧虑扶助德债和其他最高评级的欧元区公债表现好于二线欧元区公债。德债收益率下跌6个基点，报0.55%。

油市:

--油价下跌近3%，因美元走强重压以美元计价的原油期货，另外，市场担忧近期油价反弹可能刺激美国的石油生产活动。

7月布兰特原油期货跌1.80美元，或2.75%，结算价报每桶63.72美元，为4月22日以来最低结算价。美国7月原油期货下跌1.69美元，或2.83%，结算价报每桶58.03美元，日低为57.71美元。

金属市场:

--金价下滑近2%，因美元扩大升幅。之前美国公布一连串强劲的经济数据，及美联储主席叶伦近期讲话，巩固了美联储的货币政策倾向收紧的立场。

现货金稍早一度跌至两周低位1,185.35美元，在1819 GMT时，下跌1.7%至每盎司1,186.90美元，录得4月30日来最大单日跌幅。美国6月期金跌17.10美元，收报每盎司1,186.90美元。

--期铜触及三周低位，因美元走强引发获利了结，并盖过了中国需求反弹希望带来的提振效应。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜削减稍早涨幅，收跌0.9%，报每吨6,106.50美元。

三个月期镍在隔夜海外市场一度急升近2%，但后来回落，收跌0.3%至每吨12,675美元，之前LME公布的数据显示，镍库存触及46.38万吨的纪录高位。三个月期铝收跌0.9%，报每吨1,752美元，稍早触及3月中以来最低，受累于供应增加，以及全球现货铝溢价下跌。(完)

(整理 许娜；审校 李爽)

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