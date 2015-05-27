《路透早报》--5月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第一季资本支出(0130)

--德国4月进口物价(0600)

--瑞士4月贸易收支(0600)

--瑞士第一季工业订单(0715)

--意大利5月企业信心指数和消费者信心指数(0800)

--香港4月进出口数据(0830)

--英国第一季国内生产总值(GDP)修正值(0830)

--英国第一季企业投资初值(0830)

--欧元区5月企业景气指数、经济景气指数和消费者信心指数(0900)

--美国5月23日当周初请失业金人数(1230)

--加拿大4月生产者物价指数(PPI)(1230)

--美国4月成屋待完成销售指数(1400)

--韩国央行6月制造业景气判断指数(2100)

--韩国4月工业生产及服务业产出(2300)

--英国5月GfK消费者信心指数(2305)

--日本4月所有家庭支出(2330)

--日本4月全国消费者物价指数(CPI)及5月东京CPI(2330)

--日本4月失业率(2330)

--日本4月工业生产初值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在新加坡金融管理局银行监理和监管联席会议上发表讲话(0620)

--20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)就机构投资者和长期投资举行高级别圆桌会议

--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在社区领袖午餐会上就货币政策发表演说

--欧洲央行发布金融稳定性报告(0800)

--奥地利央行总裁诺沃特尼在2015年度会议之后召开新闻发布会(0915)

以下为5月27日下午5:00至5月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行年报称今年经济增长下行压力加大，物价有望低位波动

中国央行发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间。而物价水平有望维持低位波动。将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。年报指出，未来一段时期，中国经济增长仍面临一定的困难。从国际看，资本流动的不确定性增大，外需回升可能相对有限。但持续释放的发展潜能将支撑中国经济保持7%左右的中高速增长。

央行今年继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境，提高金融运行效率和服务实体经济的能力。预计2015年广义货币供应量M2预期增长12%左右。

--G7财经首长预计将讨论全球经济以及人民币，同时关注希腊

七国集团(G7)财长及央行总裁周三召开会议，讨论如何重振全球经济增长，以及中国影响力不断上升的趋势，同时仍密切关注久拖不决的希腊债务谈判。虽然希腊危机并不在此次会议的正式议程之内，但可能在会议间隙加以讨论。美国可能会借会谈之机，施压欧洲与希腊达成改革换金援的协议。此外，会议还可能讨论日益增强的人民币重要性。

日本央行总裁黑田东彦表示，G7可能会讨论汇率问题，但这不太可能成为德累斯顿会议的主要议题，并称G7不会改变此前对汇率问题的看法。他还称将对G7表示，日本经济的增长周期保持完好，预计日本消费通胀将在本财年的下半年加速，升向2%的央行目标。

--加拿大央行维持利率不变，预期美国经济将在第二季恢复稳健增长

加拿大央行维持指标利率在0.75%不变，称加拿大经济未受美国首季成长疲弱影响，且表示美国第二季经济稳定增长应该扶助加拿大出口和企业投资。近几周在油价反弹和美元走低的背景下，加元走强，央行称，如果加元反弹持续的话，将需要随着更多数据的公布对这一发展加以评估。央行称加拿大经济和通胀前景与4月报告基本一致，重申在“排除”临时性因素后，基础通胀趋势为1.6-1.8%。

--希腊称已开始与债权人起草债务协议，欧股和欧元自低位反弹

希腊政府官员周三称，该国及其债权人已开始起草技术层面的协议，其中将不会包括削减薪资和养老金。上述声明看似在暗示，希腊与欧盟和国际货币基金组织(IMF)等组成布鲁塞尔集团的债权人的磋商取得重大进展，但到目前为止，接近债权人的消息人士并未暗示磋商取得了如此大的进展，已经到起草协议的地步。德国财政部长朔伊布勒亦称，在债务协商中没有太大的进展，他对于一些希腊官员的乐观心态感到意外。而之后希腊经济部长史塔沙基斯周四称，希腊与债权人部分立场趋近，但仍存在分歧之处。此外，欧洲央行周三维持提供给希腊银行业的紧急资金上限不变，为2月以来首见，持续对希腊及其债权人施压，以达成以改革换取援助的协议。

受希腊和债权人将达成协议的前景支撑，欧洲股市反弹，希腊公债收益率走低，并拖低其他较低评级欧元区公债收益率，欧元兑美元从一个月低点回升。

--美国财长称中国汇改真正考验将是人民币承压之时

美国财政部长杰克卢表示，中国需开放经济及货币，让人民币可自由兑换，还有很多工作要做。杰克卢称，国际货币基金组织(IMF)可能在今年决定让人民币加入特别提款权(SDR)，但也可能花更长一点的时间。他表示，将花时间观察中国是否已改变汇率政策，以符合IMF透明化协定，并指出需观察人民币承压时，中国会否避免进行干预。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三大幅收涨，Nasdaq指数触及纪录收盘高位，科技和医疗保健股带领大盘反弹，且市场乐观地认为希腊将避免违约。

道琼工业指数收涨121.45点，或0.67%，收报18,162.99点；标准普尔500指数上升19.28点，或0.92%，收报2,123.48点；Nasdaq指数收高73.84点，或1.47%，收报5,106.59点。

--欧洲股市从一周低位反弹，受希腊和债权人将达成协议的前景支撑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.27%，报1,622.96点。希腊股市收涨3.6%。

英国富时100指数收涨1.21%，报7,033.33点。法股CAC指数收高1.95%，报5,182.53点。德股DAX指数收涨1.26%，报11,771.13点。

汇市:

--美元兑多数主要货币上涨，兑日圆触及八年高位，因有迹象显示美国经济将在第一季滑入低谷后反弹，引发市场预期美联储将在今年稍晚升息。欧元兑美元从一个月低点回升，此前有报导称，希腊和债权人就释放希腊余下救助资金，避免违约的协商取得进展，接近达成协议。

美元兑日圆在EBS交易平台触及123.875日圆的八年高位，最新上涨0.6%，报123.840日圆，今年迄今累计上涨3.5%。欧元兑美元最新上升0.2%，报1.08925美元，稍早触及一个月低位1.0819美元。对美元的信心重燃，提振美元指数一度升至逾一个月最高97.775，最新上升0.1%，报97.371。

债市:

-- 美国长期公债收益率小幅走低，因月底买盘和对希腊的忧虑挥之不去。短期公债收益率基本持稳，因对希腊的担忧被新债供应所抵消。

30年期公债收益率连跌第二日，触及两周半最低2.87%。指标10年期公债价格尾盘基本持稳，收益率报2.13%，周二尾盘为2.14%。五年期公债价格回落1/32，收益率从周二尾盘的1.52%升至1.53%。

--希腊公债收益率走低，并拖低其他较低评级欧元区公债收益率，因希腊有望与债权人达成协议。希腊10年期公债收益率一度下跌75个基点，至日低11.24%。

西班牙和意大利10年期公债收益率回落8-9个基点，分别为1.80%和1.85%。10年期德债收益率上扬1个基点，至0.55%，今日稍早进行的30年期德债标售结果平平。

油市:

--油价下挫最多3%，连跌第二日，因美元急升拖累油市，市场正等待美国原油库存数据公布。汽油和取暖油期货各跌逾2%，因市场押注在维修期结束后，美国炼厂将会满负荷运作。

布兰特原油收低1.66美元，或2.6%，报每桶62.06美元。美国原油收跌0.52美元，或1%，报每桶57.51美元。

金属市场:

--金价在盘初跌至两周低位后回稳，因美元从一个月高位回落，但金价仍然承压，因预期美国不久可能开始升息。

1853GMT，现货金上扬0.1%，报每盎司1,187.70美元，盘中触及5月12日以来最低1,183.76美元。美国6月期金结算价跌1.30美元，报每盎司1,185.60美元。

--期铜触及一个月低位，因担忧金属消费大国中国的经济前景；期铝跌至一年最低，因产量不断增加。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.4%，报每吨6,080美元，盘中跌至4月底以来最低6,075美元。期铝盘中触及去年3月以来最低1,731美元，收盘下跌0.8%，报每吨1,738美元。三个月期锡盘中跌至逾一个月最低，后反弹，收涨0.7%，报每吨15,600美元。(完)

(整理 许娜；审校 李爽)

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