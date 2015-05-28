《路透早报》--5月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲4月民间信贷和房屋信贷(0130)

--日本4月建筑订单和房屋开工(0500)

--瑞士第一季国内生产总值(GDP)(0545)

--德国4月实质零售销售(0600)

--法国4月消费者支出(0645)

--瑞士5月KOF领先指标(0700)

--欧元区4月M3货供额(0800)

--意大利第一季GDP终值(0800)

--香港4月M3货币供应、外汇基金资产和人民币存款数字

--意大利5月通胀数据初值(0900)

--意大利4月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国第一季企业获利初值(1230)

--美国第一季GDP修正值(1230)

--加拿大第一季GDP(1230)

--美国5月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)

--路透/密西根大学5月美国消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委会成员莫尔许在一次会议上发表讲话(1100)

以下为5月28日下午5:00至5月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--习近平称十三五时期经济增长方式要转向“三驾马车”协调拉动

中国国家主席习近平近日表示，中国“十三五”时期（2016-2020）要在保持经济增长和转变发展方式等方面取得明显突破，促进经济增长向依靠消费、投资、出口“三驾马车”协调拉动转变。

新华社周四援引他在浙江调研期间召开的座谈会上的讲话称，中国经济社会发展前景广阔，但同时面临不少困难和挑战，调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨。他并指出，深入研究保持经济增长的举措和办法，挖掘增长潜力，加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业。

他并称，改革有利培育和释放市场主体活力，要提高改革行动力。

--楼市数据强劲且就业市场保持坚稳，美国经济成长乐观前景不改

美国4月成屋待完成销售指数增长3.4%至九年高位，且为连续第四个月增长，支撑了楼市及整体经济前景。其它数据显示，一周初请失业金人数意外增加7,000人至28.2万，但连续12周低于30万人，仍符合劳动力市场渐紧的趋势。此外，续请失业金人数增长，但四周均值降至2000年11月以来最低水准。初请失业金人数和楼市数据暗示，随着第一季拖累经济增长的部分因素消退或者缓解，美国经济或许终于获得了动能。

数据公布后，美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币几无变动。美股下跌，因交易员担心希腊债务可能违约。

--日本财务大臣麻生太郎称日圆近期跌势“迅猛”，将密切关注

日本财务大臣麻生太郎周四对日圆下跌发出了口头警告，称日圆最近几日的跌势“迅猛”，他将密切关注汇市走势。日本决策者最近也对汇市过度震荡发出过轻微的警告，告诫市场不要过快压低日圆。相比之下，麻生太郎上述言论的语气更为激烈。麻生太郎称G7在周四的会议上未讨论汇率问题，并称在与美国财长杰克卢会晤时重申了G7和G20的汇率承诺。受麻生讲话影响，美元兑日圆自周四所及12年半高位回落。

--安华高科技将以370亿美元收购Broadcom，创芯片业之最

安华高科技(Avago Technologies)周四同意出价370亿美元收购Broadcom Corp，为芯片业迄今规模最大的并购交易。这将使一家知名度不太高的公司成为业内最大厂商之一。安华高科技面向无线与工业市场，向Broadcom股东开出的报价是170亿美元现金和价值200亿美元的安华高科技股票。Broadcom以其连接芯片最负盛名，广泛用于苹果和三星电子的智能手机。合并后的公司将成为按营收计美国第三大半导体厂商，仅次于英特尔和高通。这两家公司表示，预期在2016年第一季结束前完成交易，并在18个月内节省7.5亿美元。一名不具名的消息人士表示，分手费是10亿美元。

--明尼亚波利斯联储总裁称今年升息将削弱经济

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称，如果联储在2015年升息，其通胀目标可能失去可信度；若今年升息则将削弱经济，使其在面对未来冲击时更加脆弱，并称今年升息与联储政策任务不一致。他预计通胀要到2018年才会重回2%。

他还指出，美国经济首季可能萎缩。柯薛拉柯塔称，2014年美国就业市场增长显示经济衰退并未造成永久性损害，还需要三年2014年那样的就业增长才能达到充分就业。他表示，美联储应以重振就业市场至2006年底的强劲状态为目标，而实现充分就业后，美国失业率将可能降至5%之下。

--还款时间临近但协议仍未达成，希腊总理面临艰难抉择

希腊政府下周可能勉强偿还一笔贷款，但在再度面临违约之前，仅有很短时间来弥合与债权人之间的巨大分歧。政府发言人Gabriel Sakellaridis称可能在周日达成协议。但了解谈判情况的消息人士称，不大可能这么快达成协议。希腊政府已明确表示，政府认为与不支付公务员工资和养老金相比，不能向国际货币基金组织(IMF)偿债的后果要轻一些。未能按时偿还IMF贷款，可能导致资本控制。

另据消息人士透露，欧元区副财长告诉希腊，除非总体交易概要在6月5日前就绪，否则不可能在6月获得新的资金。消息人士还称，希腊和欧元区并未讨论延长现有将于6月底到期的救助计划；同时指出，除非在6月底之前发放，否则现有救助计划给希腊提供的资金将不复存在。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四下滑，因希腊债务磋商的消息口径不一，使投资者感到高度不确定性，且中国股指暴跌也打压市场人气。

道琼工业指数收跌36.87点，或0.2%，收报18,126.12点；标准普尔500指数下跌2.69点，或0.13%，收报2,120.79点；Nasdaq指数收低8.62点，或0.17%，收报5,097.98点。

--欧洲股市回落，因希腊债务问题的不确定性持续，压制欧元区股市。希腊指标ATG指数大跌1.7%，表现不及泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者跌0.5%。

英国富时100指数收涨0.11%，报7,040.92点。法股CAC指数收低0.86%，报5,137.83点。德股DAX指数收低0.79%，报11,677.57点。

汇市:

--美元兑日圆攀升至12年半高位，之后回落，因投资者押注美国将在今年稍晚升息，而日本将维持超宽松货币政策。但日本财务大臣称日圆近期跌势“迅猛”，令美元兑日圆从高位回落。美元兑日圆最新上涨0.2%，报123.915日圆，稍早在EBS交易平台触及124.46日圆。

欧元兑美元上涨0.4%，报1.09485美元，抹去稍早因乐观的美国初请失业金人数和成屋待完成销售数据所录跌幅。澳元是变动最大的其他主要货币，澳元兑美元大跌1%，盘中触及六周低位0.7618美元，因澳洲公布的企业资本支出数据令人失望，令市场臆测澳洲央行下周将再次降息。新西兰元兑美元跌逾1%，至逾四年低位0.7130美元。加元兑美元跌至1.2538加元，也为六周低位。

债市:

--美国长期公债收益率小涨，因遭遇获利了结和新公司债供应，而在七年期公债标售获得稳健需求，显示市场对美联储升息的最终步幅并不担心后，短债收益率下滑。

美国30年期公债价格跌9/32，收益率报2.89%，盘中稍早触及近三周最低2.86%，周三尾盘报2.88%。五年期公债价格升4/32，收益率从周三尾盘的1.54%跌至1.51%。指标10年期公债价格尾盘基本持稳，收益率报2.14%，同周三尾盘水准相若。

--意大利公债收益率持稳，此前意大利标售公债，需求强劲，尽管借贷成本触及五个月高位，因有关希腊债务磋商进展的报导出现矛盾，市场保持谨慎态度。意大利标售公债后，意大利10年期公债收益率小升，至1.87%，因市场吸纳新债供应。其他欧元区公债收益率持平至下跌1-2个基点。

希腊公债表现最好，10年期希腊公债收益率下挫16个基点，报11.11%，此前希腊官员对达成改革换现金交易表现乐观。但IMF总裁拉加德称，IMF和希腊的磋商迄今没有取得重大成果。西班牙和葡萄牙公债表现最差，收益率上升5个基点，分别至1.85%和2.55%。周末西班牙地区选举结果证实当地人不满撙节举措，令西班牙的政治气候转变。邻国葡萄牙也出现类似的政治气氛。

油市:

--油价在震荡交投中上扬，结束两日大跌的颓势，因数据显示美国原油库存连续第四周减少。

美国原油期货结算价涨0.17美元，或0.3%，报每桶57.68美元，盘中重挫至一个月低位56.51美元。布兰特原油期货结算价报每桶62.58美元，上扬0.52美元，涨幅近1%。盘中跌至六周低位61.24美元。

金属市场:

--金价从盘中触及的两周半低点反弹，因美元和全球股市下滑，且希腊情势不确定，美国初请失业金人数意外增加。

1826GMT，现货金升0.1%，报每盎司1,188.30美元，盘中触及5月11日以来最低的1,180.55美元。美国6月期金收高2.50美元，报每盎司1,188.10美元。

--铜价和铝价在近期下跌后反弹，因希腊债务协议有望达成，美元兑欧元下跌，但一些分析师对涨势能否持续保持谨慎，因供应充足。多数其他基本金属也从近期跌势中反弹。

三个月期铜收涨0.3%，报每吨6,095美元。期铝劲涨2.2%，收报每吨1,776美元。期锌收升1.9%，报每吨2,228美元。期铅攀升2.1%，收报1,990美元。(完)

(整理 许娜；审校 李爽)

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