《路透早报》--6月1日

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--日本第一季企业资本支出(5月31日2350GMT)
--澳洲5月TD-MI通胀指标(0030)
--日本5月制造业采购经理人指数(0135)
--法国5月Markit制造业PMI(0750)
--德国5月Markit/BME制造业PMI(0755)
--欧元区5月Markit制造业PMI(0800)
--英国5月Markit/CIPS制造业PMI(0830)
--德国5月CPI(1200)
--美国4月实质个人支出(较前月)(1230)
--美国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)(1345)
--美国4月建筑支出(较前月)(1400)
--美国5月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)
--韩国5月外汇储备(2100)
--韩国5月CPI和4月经常帐(2300)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--瑞典央行举行执委会会议
--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(1305)
以下为5月28日下午5:00至6月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--美国经济首季萎缩，美元走强蚕食企业获利
美国经济首季萎缩，受累于多年难遇的暴雪、美元急升以及西海岸港口运输活动受扰等因素，但目前经济活动已经有所反弹。美国政府周五将首季国内生产总值(GDP)年率估值下修至萎缩0.7%，上月公布的初估值为成长0.2%。目前估计第二季成长年率为2%左右，美国经济今年上半年的表现可能是2011年以来同期最差。经济从2007-2009年金融危机中复苏的进程反复无常。
周五公布的消费者信心和中西部制造业数据疲弱，表明经济尽管脱离了首季的低谷，但第二季初的成长力度仍然不够强劲。这在近期出炉的疲弱零售销售和工业生产数据得以体现。但楼市和企业支出计划等数据显示，经济正在累积成长动能，这可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年晚些时候升息。分析师谨慎地认为，不能过度解读首季成长放缓。
--G7原则上就人民币纳入IMF货币篮子达成一致
七国集团(G7)财经首长周五达成一致，愿意接受将中国人民币纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子，但必须先完成技术性审查。将人民币纳入IMF一篮子货币，将提高中国在该组织的影响力，标志着中国在全球经济舞台上的崛起进入另一个阶段，同时需要美国接受自己的全球金融影响力被稀释。主持G7会议的德国财长朔伊布勒说，财经首长讨论了将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的可能性，但他淡化了人民币今年加入的可能性。
--中国央行：经济下行压力加大，继续稳健货币政策保持流动性合理充裕
中国央行周五表示，中国经济下行压力加大，部分经济风险显现，今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重松紧适度适时适度预调微调，保持流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。央行网站刊登的中国金融稳定报告（2015）称，加强和改善宏观审慎管理，进一步完善差别准备金动态调整机制，加强对产能过剩行业、房地产、地方政府融资平台等重点领域金融风险监测和化解。
谈及银行业，央行报告称当前银行业资产质量下行压力较大；房价下行预期增强，房地产市场持续调整将对银行信贷资产质量产生较大影响；一些同业业务比重高、资产负债期限错配严重的中小银行，流动性风险管理难度加大。央行称，2015年度金融稳定压力测试结果表明，商业银行资产质量和资本充足水平较高，压力测试显示表外业务、房地产贷款、银行表内外理财等领域风险和集团客户集中度风险应当引起关注。
--加拿大第一季GDP创六年来最大幅度萎缩
加拿大第一季经济萎缩幅度创近六年来最大，面临油价下挫冲击，企业投资及出口双双下滑。加拿大3月成长情况亦令人失望，显示第二季成长率可能较预期疲软。分析师因而质疑，加拿大央行预测今年稍晚经济动能回升的看法，是否过度乐观。
加拿大统计局周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑0.6%，远低于分析师预测的成长0.3%。第四季GDP下修后为成长2.2%。第一季GDP为2009年第二季以来最差表现。这也是自2011年第二季零成长以来，加拿大经济首次未能实现扩张。
--OPEC可能在6月5日会议上维持产量不变
石油输出国组织(OPEC)一名资深海湾国家代表对路透表示，OPEC周五在维也纳会议上可能维持产量目标不变，因为全球油市看来情况不错，且油价预计从当前水准上涨。该代表称，OPEC不太可能做出有关产量限额的决定原因有二：第一是俄罗斯和其它非OPEC产油国已表明无意配合减产，二是油市正在走强。
另有两名OPEC代表也表示，他们预期6月5日会议不会改变政策。
--英特尔接近达成协议，以160亿美元收购Altera--消息
知情消息人士周五指出，英特尔恢复收购可编程晶片制造商Altera的谈判，接近达成一项160亿美元交易，这将是今年以来半导体业第三宗超大型并购案。消息人士之一指出，对Altera的收购价可能高达每股54美元。与周四收盘价相比，溢价幅度达15%。
若这项交易顺利敲定，将成为英特尔历来最大并购案，超越2011年以77亿美元收购安全防护软体厂商McAfee的手笔。这也将凸显出，在英特尔主要业务个人电脑市场降温之际，英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)扩张至新市场的决心。透过这项交易，英特尔能够将自家的服务器(伺服器)晶片与Altera的可编程晶片搭配。
--中国股票基金一周流入资金创2008年4月来最高--美银美林
美银美林周五全球研究报告的数据显示，5月27日止当周，全球投资者向专注于中国股票的基金投入45亿美元，创下2008年4月以来此类基金的最大周度资金流入规模。据美银美林报告，在之前一周流出6亿美元后，股票基金整体流入46亿美元，该报告亦引用了基金追踪机构EPFR Global的数据。报告称，专注于美国股票的基金流出39亿美元，为过去10周内第九周录得资金流出。EPFR global追踪的中国股票基金流入45亿美元，比2008年二季度第一周的旧纪录高位多出一倍以上。
但押注中国股市，对一些投资者来说或许选错了时机，周四中国股市重挫近7%，因部分券商提高了保证金交易要求，中国央行回收流动性，以降低金融体系中的多余资金。不过中国股市指标股指今年迄今仍上涨了43%。
[市场摘要]:
股市: --美国股市周五下跌，因数据显示美国第一季经济萎缩，但三大股指在5月仍上扬。当日道琼工业指数收跌115.44点，或0.64%，收报18,010.68点；标准普尔500指数下跌13.40点，或0.63%，收报2,107.39点；Nasdaq指数收低27.95点，或0.55%，收报5,070.03点。本周，道指下滑1.2%，标普500指数下滑0.9%，Nasdaq指数跌0.4%。本月，道指上涨1%，标普500指数上升1.1%，Nasdaq指数劲升2.6%。
--欧洲股市下跌，因有关希腊救助谈判进展的信号不一，且数据显示上月欧元区民间贷款增长接近停滞，令投资者感到不安。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.8%，报1,586.30点。该指数本周下跌2%，但本月上涨约0.7%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大跌2.2%。英国富时100指数收跌0.8%，报6,984.43点。法股CAC指数收低2.53%，报5,007.89点。德股DAX指数收低2.26%，报11,413.82点。希腊指标股指下跌1.4%。
汇市: --美元兑主要货币涨跌互现，在近期上扬后回调，投资者认为疲弱的美国首季GDP数据不会撼动对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在年内升息的押注。美元指数在狭窄区间内交投，尾盘小跌0.10%，但本月仍可能上扬，延续美元指数自去年7月以来几乎未曾间断的月度连涨势头。美元兑欧元跌0.40%，报1.0989美元。一汇市策略师称，欧元得益于希腊可能很快与债权人达成协议的希望。美元兑日圆最新上扬0.10%，报124日圆。美元兑加元小涨0.05%，数据显示加拿大经济首季萎缩重压加元。
债市: --美国公债收益率下滑，指标以及长期公债收益率触及逾三周低点，因数据显示美国经济首季出现萎缩，巩固了美联储要推迟升息的观点。指标10年期公债收益率周五触及三周半最低的2.09%。对美国升息预期最为敏感的两年期公债收益率触及一周低点0.6050%。尾盘，公债价格变动不大。30年期公债升4/32，收益率由周四尾盘的2.89%降至2.88%。10年期公债升2/32，收益率由2.13%降至2.12%。
--德国公债收益率降至三周低点，因有关希腊救助谈判进展的信号不一，且美国数据显示全球最大经济体在首季出现萎缩。德国10年期公债收益率跌5个基点，报0.48%，在数据显示美国首季经济萎缩0.7%，巩固了美联储将推迟升息的观点后，德债收益率跌势加剧。
葡萄牙10年期公债收益率升6个基点，报2.60%，意大利和西班牙10年期公债收益率分别持稳在1.85%和1.84%。希腊10年期公债收益率持平，但两年期公债收益率升23个基点，报23.59%。
油市: --油价跳涨近5%，为一个半月来最大单日升幅，因美元涨势暂歇，且美国原油活跃钻机数目降幅大于预期，触发新的一轮多头押注。布兰特原油期货周五结算价报每桶65.56美元，劲升2.98美元，或4.8%。布兰特原油本周持平，在5月下挫2%。美国原油期货结算价报每桶60.30美元，大涨2.62美元，或4.5%。美国原油在本周和本月均上升1%。
金属市场: --金价小涨，从周四触及的两周半低位反弹，受助于美元走软，以及希腊债务磋商的不确定性，但金市仍然承压，因预期美联储可能不久将升息。升息前景使黄金可能连续第二周走低。1833 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,190.70美元，5月可能上扬0.6%，连续第二个月小幅攀升。美国6月期金涨1.70美元，报每盎司1,189.80美元。 其他贵金属方面，现货银上扬0.2%，报每盎司16.70美元。现货铂金跌0.3%，报每盎司1,109.74美元。现货钯金回落1%，报每盎司774.98美元。
--铝价下滑，因持续担忧中国产出涌入全球市场，铝价本月跌幅为逾两年半最大。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收盘时没有成交，买盘价最后跌2%，报1,740美元，周四曾大涨2.2%。5月期铝重挫9.6%，为2012年10月来最大月度跌幅，因数据显示4月中国铝产量增至259万吨。LME期铜收低1.3%，报6.015美元。铜价5月大跌近5%，为四个月内首次月度收低。
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”