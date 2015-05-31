《路透早报》--6月1日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第一季企业资本支出(5月31日2350GMT)

--澳洲5月TD-MI通胀指标(0030)

--日本5月制造业采购经理人指数(0135)

--法国5月Markit制造业PMI(0750)

--德国5月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区5月Markit制造业PMI(0800)

--英国5月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--德国5月CPI(1200)

--美国4月实质个人支出(较前月)(1230)

--美国5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)(1345)

--美国4月建筑支出(较前月)(1400)

--美国5月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--韩国5月外汇储备(2100)

--韩国5月CPI和4月经常帐(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行举行执委会会议

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(1305)

以下为5月28日下午5:00至6月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国经济首季萎缩，美元走强蚕食企业获利

美国经济首季萎缩，受累于多年难遇的暴雪、美元急升以及西海岸港口运输活动受扰等因素，但目前经济活动已经有所反弹。美国政府周五将首季国内生产总值(GDP)年率估值下修至萎缩0.7%，上月公布的初估值为成长0.2%。目前估计第二季成长年率为2%左右，美国经济今年上半年的表现可能是2011年以来同期最差。经济从2007-2009年金融危机中复苏的进程反复无常。

周五公布的消费者信心和中西部制造业数据疲弱，表明经济尽管脱离了首季的低谷，但第二季初的成长力度仍然不够强劲。这在近期出炉的疲弱零售销售和工业生产数据得以体现。但楼市和企业支出计划等数据显示，经济正在累积成长动能，这可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年晚些时候升息。分析师谨慎地认为，不能过度解读首季成长放缓。

--G7原则上就人民币纳入IMF货币篮子达成一致

七国集团(G7)财经首长周五达成一致，愿意接受将中国人民币纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子，但必须先完成技术性审查。将人民币纳入IMF一篮子货币，将提高中国在该组织的影响力，标志着中国在全球经济舞台上的崛起进入另一个阶段，同时需要美国接受自己的全球金融影响力被稀释。主持G7会议的德国财长朔伊布勒说，财经首长讨论了将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的可能性，但他淡化了人民币今年加入的可能性。

--中国央行：经济下行压力加大，继续稳健货币政策保持流动性合理充裕

中国央行周五表示，中国经济下行压力加大，部分经济风险显现，今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重松紧适度适时适度预调微调，保持流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。央行网站刊登的中国金融稳定报告（2015）称，加强和改善宏观审慎管理，进一步完善差别准备金动态调整机制，加强对产能过剩行业、房地产、地方政府融资平台等重点领域金融风险监测和化解。

谈及银行业，央行报告称当前银行业资产质量下行压力较大；房价下行预期增强，房地产市场持续调整将对银行信贷资产质量产生较大影响；一些同业业务比重高、资产负债期限错配严重的中小银行，流动性风险管理难度加大。央行称，2015年度金融稳定压力测试结果表明，商业银行资产质量和资本充足水平较高，压力测试显示表外业务、房地产贷款、银行表内外理财等领域风险和集团客户集中度风险应当引起关注。

--加拿大第一季GDP创六年来最大幅度萎缩

加拿大第一季经济萎缩幅度创近六年来最大，面临油价下挫冲击，企业投资及出口双双下滑。加拿大3月成长情况亦令人失望，显示第二季成长率可能较预期疲软。分析师因而质疑，加拿大央行预测今年稍晚经济动能回升的看法，是否过度乐观。

加拿大统计局周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑0.6%，远低于分析师预测的成长0.3%。第四季GDP下修后为成长2.2%。第一季GDP为2009年第二季以来最差表现。这也是自2011年第二季零成长以来，加拿大经济首次未能实现扩张。

--OPEC可能在6月5日会议上维持产量不变

石油输出国组织(OPEC)一名资深海湾国家代表对路透表示，OPEC周五在维也纳会议上可能维持产量目标不变，因为全球油市看来情况不错，且油价预计从当前水准上涨。该代表称，OPEC不太可能做出有关产量限额的决定原因有二：第一是俄罗斯和其它非OPEC产油国已表明无意配合减产，二是油市正在走强。

另有两名OPEC代表也表示，他们预期6月5日会议不会改变政策。

--英特尔接近达成协议，以160亿美元收购Altera--消息

知情消息人士周五指出，英特尔恢复收购可编程晶片制造商Altera的谈判，接近达成一项160亿美元交易，这将是今年以来半导体业第三宗超大型并购案。消息人士之一指出，对Altera的收购价可能高达每股54美元。与周四收盘价相比，溢价幅度达15%。

若这项交易顺利敲定，将成为英特尔历来最大并购案，超越2011年以77亿美元收购安全防护软体厂商McAfee的手笔。这也将凸显出，在英特尔主要业务个人电脑市场降温之际，英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)扩张至新市场的决心。透过这项交易，英特尔能够将自家的服务器(伺服器)晶片与Altera的可编程晶片搭配。

--中国股票基金一周流入资金创2008年4月来最高--美银美林

美银美林周五全球研究报告的数据显示，5月27日止当周，全球投资者向专注于中国股票的基金投入45亿美元，创下2008年4月以来此类基金的最大周度资金流入规模。据美银美林报告，在之前一周流出6亿美元后，股票基金整体流入46亿美元，该报告亦引用了基金追踪机构EPFR Global的数据。报告称，专注于美国股票的基金流出39亿美元，为过去10周内第九周录得资金流出。EPFR global追踪的中国股票基金流入45亿美元，比2008年二季度第一周的旧纪录高位多出一倍以上。

但押注中国股市，对一些投资者来说或许选错了时机，周四中国股市重挫近7%，因部分券商提高了保证金交易要求，中国央行回收流动性，以降低金融体系中的多余资金。不过中国股市指标股指今年迄今仍上涨了43%。

[市场摘要]:

股市: --美国股市周五下跌，因数据显示美国第一季经济萎缩，但三大股指在5月仍上扬。当日道琼工业指数收跌115.44点，或0.64%，收报18,010.68点；标准普尔500指数下跌13.40点，或0.63%，收报2,107.39点；Nasdaq指数收低27.95点，或0.55%，收报5,070.03点。本周，道指下滑1.2%，标普500指数下滑0.9%，Nasdaq指数跌0.4%。本月，道指上涨1%，标普500指数上升1.1%，Nasdaq指数劲升2.6%。

--欧洲股市下跌，因有关希腊救助谈判进展的信号不一，且数据显示上月欧元区民间贷款增长接近停滞，令投资者感到不安。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.8%，报1,586.30点。该指数本周下跌2%，但本月上涨约0.7%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大跌2.2%。英国富时100指数收跌0.8%，报6,984.43点。法股CAC指数收低2.53%，报5,007.89点。德股DAX指数收低2.26%，报11,413.82点。希腊指标股指下跌1.4%。

汇市: --美元兑主要货币涨跌互现，在近期上扬后回调，投资者认为疲弱的美国首季GDP数据不会撼动对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在年内升息的押注。美元指数在狭窄区间内交投，尾盘小跌0.10%，但本月仍可能上扬，延续美元指数自去年7月以来几乎未曾间断的月度连涨势头。美元兑欧元跌0.40%，报1.0989美元。一汇市策略师称，欧元得益于希腊可能很快与债权人达成协议的希望。美元兑日圆最新上扬0.10%，报124日圆。美元兑加元小涨0.05%，数据显示加拿大经济首季萎缩重压加元。

债市: --美国公债收益率下滑，指标以及长期公债收益率触及逾三周低点，因数据显示美国经济首季出现萎缩，巩固了美联储要推迟升息的观点。指标10年期公债收益率周五触及三周半最低的2.09%。对美国升息预期最为敏感的两年期公债收益率触及一周低点0.6050%。尾盘，公债价格变动不大。30年期公债升4/32，收益率由周四尾盘的2.89%降至2.88%。10年期公债升2/32，收益率由2.13%降至2.12%。

--德国公债收益率降至三周低点，因有关希腊救助谈判进展的信号不一，且美国数据显示全球最大经济体在首季出现萎缩。德国10年期公债收益率跌5个基点，报0.48%，在数据显示美国首季经济萎缩0.7%，巩固了美联储将推迟升息的观点后，德债收益率跌势加剧。

葡萄牙10年期公债收益率升6个基点，报2.60%，意大利和西班牙10年期公债收益率分别持稳在1.85%和1.84%。希腊10年期公债收益率持平，但两年期公债收益率升23个基点，报23.59%。

油市: --油价跳涨近5%，为一个半月来最大单日升幅，因美元涨势暂歇，且美国原油活跃钻机数目降幅大于预期，触发新的一轮多头押注。布兰特原油期货周五结算价报每桶65.56美元，劲升2.98美元，或4.8%。布兰特原油本周持平，在5月下挫2%。美国原油期货结算价报每桶60.30美元，大涨2.62美元，或4.5%。美国原油在本周和本月均上升1%。

金属市场: --金价小涨，从周四触及的两周半低位反弹，受助于美元走软，以及希腊债务磋商的不确定性，但金市仍然承压，因预期美联储可能不久将升息。升息前景使黄金可能连续第二周走低。1833 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,190.70美元，5月可能上扬0.6%，连续第二个月小幅攀升。美国6月期金涨1.70美元，报每盎司1,189.80美元。 其他贵金属方面，现货银上扬0.2%，报每盎司16.70美元。现货铂金跌0.3%，报每盎司1,109.74美元。现货钯金回落1%，报每盎司774.98美元。

--铝价下滑，因持续担忧中国产出涌入全球市场，铝价本月跌幅为逾两年半最大。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收盘时没有成交，买盘价最后跌2%，报1,740美元，周四曾大涨2.2%。5月期铝重挫9.6%，为2012年10月来最大月度跌幅，因数据显示4月中国铝产量增至259万吨。LME期铜收低1.3%，报6.015美元。铜价5月大跌近5%，为四个月内首次月度收低。

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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