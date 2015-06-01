《路透早报》--6月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月加班工资(0130)

--澳洲第一季经常帐(0130)

--德国5月就业报告(0755)

--英国4月消费者信贷和M4货供额(0830)

--英国5月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(0830)

--香港公布4月零售销售(0830)

--欧元区5月消费者调和物价指数(HICP)初值(0900)

--欧元区4月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国5月ISM纽约企业活动指数(1345)

--美国4月工厂订单和4月耐久财订单修正值(1400)

--美国5月汽车销售(1730)

--韩国5月外汇储备(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行利率决议(0430)

--经济合作暨发展组织(OECD)2015年论坛。(至6月3日)

--巴西央行召开货币政策委员会会议(至6月3日)

--印度央行举行货币政策会议。

以下为6月1日下午5:00至6月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者支出持平但制造业扩张加速，经济前景如雾里看花

美国4月消费者支出意外持平，因家庭减少购买汽车的支出，继续增加储蓄，这暗示经济在第二季初反弹乏力。但也有迹象显示经济在首季滑入低谷后反弹，周一公布的其他数据显示，5月制造业活动加速扩张，建筑支出4月急升至近六年半高位。不过，消费者支出疲弱且通胀压力温和暗示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能要等到年底才开始升息。今日稍早公布的一项消费者支出物价指数4月同比涨幅为2009年底以来最小。数据公布后，美元指数上扬，美国公债价格走低。

* 美国4月建筑支出上升2.2%，预估为上升0.7%--商务部

* ISM-5月制造业指数脱离近两年低位，就业和新订单指标反弹

* 美国4月个人所得较前月增加0.4，核心PCI物价指数上升0.1%

--美国波士顿联储总裁称目前经济增长过于缓慢，升息条件尚不具备

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，目前缺乏证据表明，美国经济在异常疲弱的第一季后正在反弹，因此美联储没有理由实施2006年以来的首次升息。罗森格伦在事先准备的演讲稿中称，“开始收紧货币政策的条件尚不具备。”他预计失业率不会及时出现改善，通胀率也难以明显上升，认为这令美联储有充分理由继续在货币政策方面保持耐心。罗森格伦表示，迄今为止，经济尚未出现反弹迹象。

--欧洲央行及IMF总裁加入谈判，共商希腊债务解决之道

欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)总裁周一晚间与法国和德国领导人会面，商讨如何推进希腊债务协商。欧元区已将周五设定为结束这场进展迟缓会谈的最后期限，以便让相关机构与财长能在希腊纾困计划于6月底到期前批准协议，获得国会的通过，向希腊支付冻结的援助资金。雅典方面需于周五偿还IMF一笔3亿欧元(3.2793亿美元)贷款，不过外界对于希腊是否有能力履行这个月的所有金融义务愈加感到怀疑。周一晚间，德国总理梅克尔、法国总统奥朗德以及欧盟执委会主席贾克，在柏林讨论数码经济议题前发表短暂声明，其中并未提及希腊问题。德国政府一位发言人表示，与会领导人同意在未来几天就希腊债务磋商保持密切接触。

--英特尔将斥资167亿美元收购Altera，为公司历来最大规模并购

全球最大的芯片(晶片)企业英特尔(Intel)同意以167亿美元收购Altera,希望通过增加用于数据中心的高利润芯片产品，弥补个人电脑领域需求放缓带来的影响。与Altera合并后，英特尔将能够把自己的处理器芯片与Altera的可编程芯片结合起来。这些产品均用于提高网页搜索速度。英特尔财务长Stacy Smith对路透表示，英特尔与Altera的晶片相整合，将创造出新一类产品，让客户享有性能方面的大幅提升、较低的成本且有更多的弹性。

英特尔表示，对Altera的收购报价为每股54美元，较上周五收盘溢价10.5%。Altera股票周一收高5.79%报51.68美元，仍低于收购报价。

--沙特石油部长欧那密称不减产策略见成效，市场需求即将回升

沙特阿拉伯石油部长欧那密表示，他预期今年下半年石油需求将会回升而供给将减少，表明沙特维护市场份额的策略正在取得成效。欧那密表示，供应依旧严重过剩的油市，仍需要时间方能重新取得平衡。“我无法预知前景如何，但它正朝着正确的方向前进，”他表示。他称并不担心伊拉克或伊朗料于今年稍晚增加产量。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一小涨，扳回上周部份跌幅，经济数据有好有坏，投资者交投谨慎。标普500指数10大类股中有八种收高，医疗保健、工业和科技股升幅居前。

道琼工业指数收高29.69点，或0.16%，收报18,040.37点；标准普尔500指数上涨4.34点，或0.21%，收报2,111.73点；Nasdaq指数收高12.90点，或0.25%，收报5,082.93点。[

--欧洲股市大致持稳，地产股和医疗保健股上涨，抵销能源股下跌的影响。能源股股跟随油价跌势下挫。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小幅收高0.06%，报1,587.29点。英国富时100指数收跌0.44%，报6,953.58点。法股CAC指数收涨0.35%，报5,025.30点。德股DAX指数收高0.19%，报11,436.05点。

汇市:

--美元走强，兑日圆触及12年半高位，因美国制造业和建筑支出数据强于预期，而对希腊违约的担忧重燃，拖累欧元走疲。

欧元兑美元尾盘跌0.54%，报1.09310美元，从周五触及的一周高位1.1006美元回落。美元兑日圆尾盘上扬0.51%，报124.8日圆。美元兑瑞郎尾盘上扬0.56%，报0.94565瑞郎。美元指数尾盘升0.53%，报97.416。

债市:

--美国公债收益率上升至一周高位，此前数据显示美国5月制造业活动反弹，建筑支出改善，暗示全球最大经济体在首季表现疲弱后复苏的路途更加平坦。

尾盘，美国30年期公债价格挫跌逾两大点，收益率报2.948%，上周五报2.885%，盘中该收益率触及5月26日来最高的2.959%。10年期公债跌26/32，收益率由上周五尾盘的2.123%升至2.188%，周一日高为2.199%，亦为一周高点。

--投资人抛售低评等欧元区公债，因此前希腊错过了自己设定的达成协议期限，对该国是否有足够资金满足本周末偿债需求的疑虑犹存。

德国10年期公债收益率升3个基点，报0.52%。希腊10年期公债收益率升32个基点，报11.60%，两年期公债收益率急升156个基点，报25.09%，为去年7月发行以来最高。欧元区较低评等公债收益率也上升。

油市:

--油价下跌最多1%，在周五大涨后回落，因美元走强，且担心供应仍然居高不下，而且预料OPEC在本周会议上将维持其高产量目标不变。

布兰特原油期货结算价跌0.68美元，或1%，报每桶64.88美元。美国原油仅下滑0.01美元，收报每桶60.20美元，稍早和布兰特原油跌幅均超过1%。

金属市场:

--金价基本持稳，因美元反弹而回吐稍早的涨幅。美国消费者支出意外停滞，且美联储官员发表升息立场温和的讲话，盘初带动黄金走强。

现货金盘中升至日高1,204.31美元，后逆转走势，1900 GMT，下跌0.04%，报每盎司1,189.30美元。上周连跌第二周，周四触及三周低位1,180.50美元。美国8月期金结算价跌1.10美元，报每盎司1,188.70美元。

--期铜上涨，因预期主要消费国－中国需求增长，且铜精矿供应减少，但美元走强限制了升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,024美元，上周五收报6,015美元。三个月期铝升22美元，报1,762美元。(完)

(整理 李爽 审校 郑茵)

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