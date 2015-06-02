《路透早报》--6月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国5月汇丰服务业PMI

--香港5月份汇丰PMI

--澳洲第一季GDP(0130)

--英国5月Nationwide房价(0600)

--意大利5月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)(0745)

--法国5月Markit服务业及综合PMI(0750)

--德国5月Markit服务业及综合PMI终值(0755)

--意大利4月失业率(0800)

--欧元区5月Markit服务业及综合PMI终值(0800)

--英国5月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--欧元区4月零售销售(较前月)(0900)

--欧元区4月失业率(0900)

--美国一周抵押贷款市场指数(1100)

--美国5月ADP民间就业岗位(1215)

--美国4月国际贸易收支(1230)

--加拿大4月贸易收支(1230)

--美国5月Markit综合/服务业PMI终值(1345)

--美国5月供应管理协会(ISM)非制造业PMI(1400)

--韩国第一季GDP修正值(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--德国央行委员会成员Andreas Dombret发表演说(0900)

--瑞典央行公布半年度金融稳定报告，央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)举行记者会(0900)

--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率声明并举行新闻发布会(1145)

--美联储发布经济状况褐皮书(1800)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表演说(1815)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(2000)

--2015年非洲世界经济论坛(至6月5日)

--英国央行召开货币政策委员会会议(至6月4日)

--卢森堡财政部长Pierre Gramegna发表演说

--经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济展望初版

--日本央行政策委员会审议委员白井早由里发表演说

以下为6月1日下午5:00至6月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国4月工厂订单下滑，惟强劲汽车销售提振经济前景

美国4月工厂订单下滑，因运输设备及其他商品的需求疲弱，表明美元升值及能源产业削减支出，使得制造业仍然受到抑制。然周二公布的另一份报告显示，5月汽车销售以10年来最快速度成长，令制造业及整体经济前景大受鼓舞。消费支出低迷，尽管家庭得益于较低的汽油价格和薪资稳步增长。4月工厂订单下滑0.4%，在过去九个月已有八个月下滑，3月时为增长2.2%。分析师原本预测，4月订单会维持不变。

消费者受到贷款取得容易及汽油价格便宜所激励，使得5月美国汽车销售速度达10年来最快，与其他经济指标的疲弱表现大相迳庭。根据Autodata Corp，美国5月汽车销售经季节调整后的年率达1,779万辆，为2005年夏季以来最高。

--债权人提出联合建议，希腊扬言不接受不容讨价还价的条款

希腊的债权人周二起草了一项协议的内容纲要，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。欧盟(EU)、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)在联合建议中提出了改革换现金协议的条款。周一晚间德、法领导人与上述机构在柏林举行了紧急会谈，敦促各家债权人弥合自身分歧并找到解决方案。

--美联储理事布雷纳德称，全球经济问题或使美国推迟升息

美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周二表示，在全球其它地区经济改善之前，联储也许不可能升息。这是迄今最直截了当的表态，承认全球市场疲弱将会如何束缚美联储的手脚。布雷纳德表示，尽管其他方面缺乏令人信服的证据，但第一季美国国内生产总值(GDP)数据糟糕，或许暗示经济放缓更为持久，联储在调升利率前需要进入一个“等待观望的”阶段。她的言论让本来已经十分渺茫的6月升息变得更无可能，也许标志原本看似肯定会在今秋做出的升息决定更加遥遥无期。

--欧元区5月通胀高于预期，但生产者物价跌幅大过市场预期

周二公布的数据显示，欧元区5月通胀水准高于预期，消费者物价在历经五个月的下滑后再度开始上涨，尽管物价持续受到能源价格下滑的强烈拖累。欧盟统计局表示，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期涨幅达0.3%，涨幅高于市场预估的0.2%；4月则是较上年同期持平。通胀回弹可能意谓着欧洲央行的购债计画起到立竿见影的功效。

但生产者物价指数较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.2%，分别低于市场预估的上升0.1%及下降2.0%。

--中国央行大额存单管理暂行办法再推利率市场化，冲击理财发行

中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。国央行网站新闻稿表示，大额存单的发行主体为银行业存款类金融机构，而大额存单推出初期将首先在自律机制核心成员范围内试点发行，有序扩大发行人范围。央行指出，大额存单发行利率以市场化方式确定；固定利率存单采用票面年化收益率的形式计息，浮动利率存单以上海银行间同业拆借利率为浮动利率基准计息。

有关负责人称，“大额存单是银行存款类金融产品，属一般性存款，并纳入存款保险的保障范围；其利率以市场化方式确定，将为全面放开存款利率上限奠定更为坚实的基础。”

--石油输出国组织(OPEC)海湾成员国一高级代表周二对路透称，OPEC核心海湾成员国及其他国家形成共识，本周会议上将维持该组织石油产量上限不变，这是成员国之间日益形成的一致观点。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市下跌，因公债收益率上升拖累公用事业股和其他高息股走低，但能源股走高及希腊和债权人可能接近达成交易的乐观情绪，限制股市跌幅。

道琼工业指数收跌28.43点，或0.16%，收报18,011.94点；标准普尔500指数下滑2.13点，或0.1%，收报2,109.60点；Nasdaq指数收跌6.404点，或0.13%，收报5,076.524点。

--希腊股市大跌2.5%，因其债务问题的不确定性犹在，但欧元反弹--欧元疲弱提振德国出口企业的表现--驱使投资者撤出德国股市，转向南欧股市。

德股DAX指数收跌0.94%，报11,328.80点。南欧股市对欧元走强不太敏感，意大利、西班牙和葡萄牙股市全线上涨，升幅在0.3%-0.7%不等。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.9%，报1,572.60点。

汇市:

--美元指数可能录得近两年来最大单日跌幅，因预期希腊将与债权人将达成协议。

欧元兑美元尾盘急升2.03%，报1.11470美元。美元兑日圆尾盘下跌0.56%，报124.100日圆。美元兑瑞郎挫1.29%，报0.93320瑞郎。美元指数回落1.48%，报95.935。

债市:

--美国长期公债收益率升至两周高位，受助于欧元区通胀攀升推动欧元区公债收益率上涨，且投资者对周五出炉的美国非农就业报告感到乐观。

纽约尾盘，30年期美国公债价格下挫逾一个大点，收益率从周一尾盘的2.932%升至3.018%。30年期公债收益率盘中触及两周高位3.032%。10年期美国公债价格下跌21/32，收益率从周一尾盘的2.178%上涨至2.266%。10年期美国公债收益率盘中触及两周高位2.277%。

--德国公债收益率录得约三年来最大单日升幅，而西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率触及今年高位，此前数据显示5月欧元区通胀高于预期。

德债收益率上涨16个基点，报0.68%。西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率升幅和德债的接近，10年期西班牙公债收益率升至最高2.09%、意大利公债收益率上涨至2.11%、葡萄牙公债收益率升至2.89%，三者均为今年高位。希腊公债收益率下跌，和其他欧元区公债收益率走势相反。

油市:

--油价攀升高达2%，受助于美元走软，以及预期上周美国原油供应可能连降第五周。

布兰特原油期货收涨0.61美元，或1%，报每桶65.49美元。美国原油期货收报每桶61.26美元，上扬1.06美元，或1.8%。

金属市场:

--金价小幅上涨，因美国经济数据令人失望拖累美元下跌，且就希腊债务危机举行的高层会议是否会取得重大突破的不确定犹在，黄金对此作反应。

1843 GMT，现货金上升0.4%，报每盎司1,193.75美元。美国8月期金收涨5.70美元，报每盎司1,194.40美元。现货铂金结束之前连跌五日的頽势，上涨0.8%，报每盎司1,108.10美元，仍接近约11周最低水平。目前铂金与黄金的价差为2013年1月以来最低，较黄金贴水90美元。现货银升0.4%，报每盎司16.77美元。现货钯金回落0.8%，报每盎司765.01美元。

--期铜攀升，因美元下跌，但中国制造业数据疲弱巩固了中国需求下降的预期，这限制了铜市的涨幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,040美元，高于周一的6,024美元。LME三个月期铝收报1,740美元，低于周一收报的1,762美元。(完)

(整理 王丽鑫；审校 郑茵)

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