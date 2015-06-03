《路透早报》--6月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲4月零售销售(0130)

--澳洲第一季GDP(0130)

--澳洲4月商品/服务贸易收支及进出口(0130)

--法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的第一季失业率(0530)

--美国5月Challenger企业计划裁员人数(千人)(1130)

--美国5月30日当周初请失业金人数(万人)(1230)

--美国劳工成本第一季修正值(1230)

--加拿大5月Ivey采购经理人指数(PMI)(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行记者会

--美联储理事塔鲁洛出席小组讨论(1600)

--日本央行总裁黑田东彦在央行会议上就货币政策发表讲话(0000)

--英国央行宣布利率决议(1100)

--德国央行官员Andreas在新加坡发表讲话(1100)

--欧洲央行/芬兰央行召开会议(至6月5日)，发言者包括欧洲央行执委莫尔许和管委利卡宁、澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards

以下为6月3日下午5:00至6月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行认为经济成长乏力，承诺继续实施量化宽松政策

欧洲央行会议决定维持指标利率在纪录低点不变，会后央行总裁德拉吉在讲话中还敦促同希腊达成协议，以便让该国留在欧元区。若得不到援助，希腊将面临债务违约。该行称，欧洲经济成长动能有所减弱，债券市场波动将会持续。央行承诺继续实施资产购买计划，直至振兴经济的任务完成。德拉吉表示，最终协议应考虑到希腊经济下滑的现实，特别是在设定财政目标时候。这一态度有可能被视为一种让步。目前希腊问题仍在磋商中，该国政府认为国际债权人为其设定的财政目标过于苛刻。

焦躁不安的债市因德拉吉的谈话而大跌，通常走势稳定的德国10年期公债收益率持续扬升，两天来已弹升逾30个基点，为数年来最大升幅。

--美国贸易和就业数据令人鼓舞，但服务业数据不尽人意

美国4月贸易逆差收窄，因进口减少。5月企业招聘在4月下滑后反弹。数据支持了美国经济在首季萎缩后有所反弹的观点，并提振了美联储可能会考虑在今年晚些时候升息的预期。但两份民间机构的报告显示，美国服务业成长放缓。之前在美元走强、油价近期上涨以及海外需求迟滞的不利环境中，服务业一直是支撑美国经济的中流砥柱。

数据公布后，美国股市上扬，美元和美国公债价格走低，交易商称，更多是因德债遭抛售，以及欧洲央行上调通胀预期后欧元走强所致。

由于4月贸易逆差大幅缩减，亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预估模型周三显示，美国第二季经济料增长1.1%，高于周一数据暗示的0.8%。

周三公布的重要美国数据如下：

* 表格：美国4月贸易逆差扩大至缩小408.8亿美元，预估为逆差440亿

* 美国数据：5月民间就业人数增加20.1万人，创1月来最大增幅--ADP报告

* 美国数据：5月服务业扩张速度连续第二个月放缓

* 美国数据：5月服务业指数有所回落--ISM

--债权人暗示愿意妥协；希腊警告本周IMF款项可能无法偿还

希腊的国际债权人周三暗示准备做出妥协，以避免发生违约。而希腊则警告本周可能无法偿还国际货币基金组织(IMF)的一笔款项。

希腊一名官员表示，总理齐普拉斯在与德国总理梅克尔及法国总统奥朗德的电话会议上，同意必须立即解决这场久拖不决的债务谈判。他们进行一周内的第三次电话会谈后，齐普拉斯在布鲁塞尔会见了欧盟执委会主席贾克，听取欧盟执委会、欧洲央行和IMF提出的一项方案的条款。不过齐普拉斯之前也拟定了自己的计划，表示有意在布鲁塞尔对此进行讨论，呼吁欧元区伙伴展现些许“务实态度”。贾克与齐普拉斯皆未发表公开评论。

熟知提案的消息人士表示，寻求妥协的债权人建议希腊，应该将今明两年基本预算盈余与国内生产总值(GDP)之比的目标分别设为1%与2%，低于当前计划的3%与4.5%。消息人士称，希腊政府的提议中，将今明两年基本预算盈余与GDP之比的目标分别设为0.8%和1.5%。

--美联储褐皮书：美国经济以“温和”至“适度”的步伐成长-

美联储周三发布的褐皮书指出，4月初至5月底，美国经济活动扩张，且预计经济将在石油和天然气投资持续减少的大背景下继续以“温和”至“适度”的步伐增长。多数地区联储报告尽管制造业活动持稳或增长，但油气行业增长放缓拖累了成长。强势美元损及部分产业，对出口销售或资本投资有负面影响。房屋库存较低继续限制了部分地区的销售活动。多数地区就业小幅增加，多数地区报告薪资小幅上升。美联储称物价稳定或小幅上升。

--美国芝加哥联储总裁称升息的障碍“非常高，圣路易斯联储总裁担忧近期经济前景

美国芝加哥联储总裁埃文斯表示，以他判断数据来看，美联储不太可能应在明年前升息。3月份经济数据已经比预期要差，目前升息的障碍非常高。如果美联储今年升息，重要的是幅度要很小。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示担忧美国经济近期前景，呼应了美联储官员对经济前景的谨慎看法。布拉德表示，从大的方面来说美联储应该已经令货币政策正常化。不过第一季GDP数据表现负面，似乎令其有关升息时机的态度不那么强硬。

--中国央行宣布境外人民币清算行及参加行可参与回购交易，且资金可调出境外使用

中国央行周三公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。央行网站的通知指出，回购交易包括债券质押式回购交易和债券买断式回购交易。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三上涨，受助于对希腊接近达成协议的乐观情绪，以及公债收益率进一步上涨，提振金融股表现。

道琼工业指数收涨64.33点，或0.36%，收报18,076.27点；标准普尔500指数攀升4.47点，或0.21%，收报2,114.07点；Nasdaq指数上升22.707点，或0.45%，收报5,099.231点。

--欧洲股市尾盘逆转走势收跌，与德债跌势一致，之前欧洲央行上调通胀预期，并称将忽略债市的波动。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.12%，报1,570.76点，但欧洲各国股指多数收涨。德国DAX指数上扬0.8%， 收报11,419.62点。英国富时100指数收涨0.32%，报6,950.46点。法国CAC指数收高0.59%，报5,034.17点。

汇市:

--美元兑欧元触及逾两周最低水准，此前欧洲央行未受近期市场波动影响，维持货币政策稳定，且德债收益率扩大升势。

欧元兑美元纽约尾盘劲扬1.07%，报1.12695美元，盘中触及逾两周最高的1.12855美元。美元兑日圆小涨至124.300日圆，兑瑞郎升至0.93480瑞郎。

债市:

--美国10年期公债收益率触及七个月高位，因美国5月民间就业报告表现强劲，且在欧洲央行上调今年通胀预估后德债收益率上涨。

午后，指标10年期公债跌29/32，收益率报2.369%，盘中一度触及七个月高位2.3880%，价格一度下挫一大点。30年期长债尾盘跌1-23/32，收益率报3.110%，盘中追平三周高位3.1280%。

--德国公债收益率(殖利率)升至年内最高水准，此前欧洲央行总裁德拉吉淡化了对过去一个月欧元区借款成本大升的担忧。

德国10年期公债收益率升约20个基点，报0.89%。二线国家公债收益率升2-5个基点，希腊10年期公债收益率跌34个基点，报11.07%。

油市:

--油价大跌近3%，交易商和投资者没有理会美国原油库存连续第五周减少，反而将焦点放在美国进入公路交通高峰期后，包括柴油在内的馏分油库存急增。

布兰特原油结算价报每桶63.80美元，下跌2.6%，或1.69美元。美国原油结算价报每桶59.64美元，下跌2.6%，或1.62美元。

金属市场:

--金价跌至三周低位，因数据显示，美国5月民间行业就业岗位增幅超预期，以及希腊达成债务协议的希望增强。

1856 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,185.56美元，盘中下跌逾1%，至5月11日以来最低1,179.43美元。美国8月期金收跌9.50美元，报每盎司1,184.90美元。

--多数基本金属反弹，此前美元下滑和期权到期，但期镍下跌，因库存触及纪录新高。

LME三个月期铝收涨0.8%，报每吨1,753美元(报价显示为收报1752.00，期锌上涨0.6%，报2,170美元。期铜收低0.5%，报每吨6,011美元，从日内低位5,998美元反弹。(完)

(整理 王丽鑫；审校 郑茵)

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