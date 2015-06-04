《路透早报》--6月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月外汇储备(4日2350GMT)

--台湾公布5月CPI(0030)

--日本4月同时指标和领先指标(0500)

--德国4月工业订单(0600)

--法国4月贸易收支(0645)

--台湾5月外汇存底(0810)

--香港公布5月外汇储备资产(0830)

--加拿大5月就业报告(1230)

--美国5月非农就业报告(1230)

--美国4月消费者信贷(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在明尼苏达经济俱乐部6月午餐会上讲话(1630)。

法兰克福--德国央行公布半年度预估报告。

巴黎--第七届拉美和加勒比地区国际经济论坛。

以下为6月4日下午5:00至6月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第一季非农生产率数据疲弱，劳工成本跳增引发通胀忧虑

美国第一季非农生产率环比年率较初值下修，导致非农单位劳工成本大幅跳升，这一趋势若持续下去，可能引燃通胀。周四公布的其它数据显示，劳动力市场正在趋紧，上周初请失业金人数下降，续请失业金人数也触及2000年以来最低。从这些报告来看，美联储仍然可能在今年稍晚升息。美国金融市场基本上没有受到数据影响，因投资者的注意力都放在全球债市的大跌。

* 表格：美国上周初请失业金人数降至27.6万人，低于市场预估

* 表格：美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.1%

--希腊推迟偿还IMF贷款，为五年危机以来首次

希腊推迟偿还周五到期的一笔国际货币基金组织(IMF)款项。总理齐普拉斯面对左翼支持者的愤怒，要求更改国际债权人为提供援助而设定的苛刻条件。IMF表示，雅典计划把6月应该分批支付的四笔款项合成总计为16亿欧元的一笔，在6月30日偿还。这是五年危机以来，希腊首次推迟偿还一笔救助款项，尽管齐普拉斯本周稍早还表示希腊有钱，将偿还这笔贷款。欧元区各国政府和IMF在危机期间向希腊提供了2,400亿欧元金援。德国总理梅克尔表示，改革换现金协议的谈判距离达成协议仍然很远。

--英国央行维持利率和资产购买规模不变，静观经济复苏表现

英国央行维持利率在0.5%的纪录低位不变，因其要厘清英国经济在今年初意外大幅减速后，会以多快的速度复苏。央行还维持资产购买规模在3,750亿英镑不变。投资者认为该央行在2016年之前不会升息，大部分归因于油价下挫导致英国4月通胀率跌至负值。英国央行公布利率决议后没有发布声明。此次会议的记录将在大约两周后公布。

--IMF称美联储应将升息时间推迟到2016年上半年

国际货币基金组织(IMF)在周四发布的年度经济评估报告中称，美联储应将加息时间推迟到2016年上半年，直到有迹象表明薪资与通胀攀升。IMF预计，美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数要等到2017年中才会达到美联储设定的2%的目标。“推迟加息可能意味着启动加息后的步伐会更快，而且也可能导致通胀率温和超过美联储设定的中期目标(可能会向2.5%攀升)，”IMF表示。IMF预计2015年美国GDP增长2.5%，2016年增长3.0%；今明两年失业率料分别为5.3%和5.2%。

--阿里巴巴与SMG联盟，组合资公司为中小企业提供财经数据

中国电子商务巨头--阿里巴巴与中国第二大媒体集团上海文化广播影视集团（SMG）周四达成战略合作，双方将共同将SMG旗下第一财经传媒打造成具影响力的新型数字化财经媒体与讯息服务集团。根据战略协议，阿里巴巴将投资12亿元人民币入股SMG旗下第一财经， 共同合作建立一家财经数据与讯息服务公司，协助中国的中小企业把握丰富财经数据的机遇。透过阿里巴巴的大数据和云计算能力，双方会共同开发一个综合财经数据和讯息的平台，为用户提供迅速的财经新闻和讯息，协助提升用户在投资、金融上的决策和研究能力。

此次合作，对于双方而言将是双赢合作，阿里巴巴可借此开拓DT时代的相关产品和服务，而第一财经的财经媒体讯息服务的优势得以巩固，并为传统财经媒体业的创新之路试水。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市下滑，因在周五就业报告发布前市场存在紧张情绪，且对希腊同债权人是否能达成救助协议也感到不确定。油价和金价下滑令能源股和原材料股领跌标普500指数。

道琼工业指数收低170.69点，或0.94%，收报17,905.58点；标准普尔500指数跌18.23点，或0.86%，收报2,095.84点；Nasdaq指数下挫40.11点，或0.79%，收报5,059.13点。

--欧洲股市收盘脱离日低，因受美国初请失业金数据优于预期影响，欧元升势和欧债跌势暂歇。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.9%，报1,557.25点，稍早触及5月7日来最低。英国富时100指数收挫1.31%，报6,859.24点。德国DAX指数收挫0.69%，报11,340.60点，法国CAC指数收低0.93%，报4,987.13点。

汇市:

--欧元兑美元下滑，因在欧元录得六年内最大两日升幅后，交易商获利了结，且德债收益率从数月高位回落。交易商缩减欧元仓位，此外在美国劳工部周五公布月度非农就业报告前市场心存谨慎情绪。

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.3%，报1.12410美元，美元兑日圆尾盘升0.06%，报124.320日圆，美元兑瑞郎跌0.13%，报0.93250瑞郎。美元指数大致持稳在95.443。

债市:

--美国长期公债收益率从八个月高位回落，跟随德债收益率跌势，市场人士称，今日公债价格上涨受技术性因素驱动。

今日尾盘，美国30年期公债尾盘上扬逾一大点，收益率报3.040%，稍早触及去年10月来最高3.159%。美国10年期公债价格上扬15/32，收益率报2.312%，稍早触及八个月高位2.425%。

--德国10年期公债收益率升至略低于1%的八个月高位，本周表现势将为欧元问世以来最差，昨日欧洲央行(ECB)认为欧元区债市持续六周的跌势可能不会影响其规模达万亿欧元的经济刺激计划。

德国10年期公债收益率一度升超过10个基点，报0.998%，之后扭转升势，回落3个基点，报0.83%，部分回吐本周33个基点的升幅。

油市:

--油价连续第二日重挫近3%，市场预计石油输出国组织(OPEC)将在周五的会议上保持产量目标不变，且担忧欧债收益率持续攀升可能导致油市的投机资金减少。

布兰特原油期货结算价跌1.77美元，或2.8%，报每桶62.03美元。美国原油期货也重挫2.8%，或1.64美元，收报每桶58美元。

金属市场:

--金价走低，美元早盘走疲带来的提振消退，金价触及五周低位，因强劲的美国经济数据点燃美联储可能在年内升息的预期。交易商将关注周五出炉的关键的美国月度就业报告。

1823 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,175.53美元，盘中跌至5月1日以来最低1,172.55美元。美国8月期金收跌9.70美元，报每盎司1,175.20美元。

--伦敦期铜跌破每吨6,000美元至六周低点，因迹象显示全球最大铜消费国--中国需求低迷，且整体金融和大宗商品市场有厌恶风险情绪。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.6%，报5,915美元，为4月23日来最低。三个月期铝收低0.6%，报1,743美元，但行业和交易人士周四表示，中国原铝锭进口量未来几个月可能会攀升。(完)

(整理 李爽 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。